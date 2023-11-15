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    Станция метро «Крестовский остров» два дня будет закрывать двери пораньше

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    4 комментария

    Модернизация эскалаторов в метро Петербурга дошла до Крестовского острова. Одноименная станция подземки сменит режим работы 17 и 18 ноября.

    В пятницу и субботу, 17 и 18 ноября, вестибюль станции «Крестовский остров» будет закрыт для входа пассажиров в 23:00 вместо половины первого ночи, сообщает 15 ноября пресс-служба Петербургского метрополитена. С одиннадцати вечера станция будет работать только на выход.

    Режим работы станции изменят в связи с оснащением ее линейкой универсальных турникетов. На минувшей неделе аналогичные работы проводили на станции «Обухово». Пассажиров просят планировать поездки заранее с учетом новой информации.

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    Комментарии 4

    Гость15 Ноя 2023 в 20:31
    Там нужны новые станции
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