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    В Петербурге депутаты опять отказались рассматривать законопроект о минимальном взносе на капремонт

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    Заксобрание Петербурга на заседании 15 ноября исключило из повестки законопроект фракции «Яблоко» о минимальных взносах на капремонт. Авторы предлагают устанавливать эту сумму законом. На предыдущем заседании парламент также отказался рассматривать эту инициативу.

    За исключение законопроекта из повестки проголосовали 35 депутатов, 13 высказались против.

    Суть законопроекта — утвердить, что минимальный взнос на капремонт устанавливается законом, то есть депутатами. Сейчас этот взнос устанавливает Смольный.

    Из повестки исключить инициативу предложил депутат от «Единой России» Владимир Носов. Он заявил, что законопроект «продолжает нуждаться в доработке», а также не имеет заключения губернатора. Замглавы фракции «Яблока» Борису Вишневскому слова для комментария этого предложения не дали.

    Ранее стало известно, что Смольный прорабатывает вопрос об очередном повышении взносов на капремонт, так как нынешний тариф чиновники считают экономически необоснованным.

    В настоящее время размер взноса колеблется от 12 до 13 рублей за квадратный метр, обоснованным чиновники считают тариф в размере 36 рублей.

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