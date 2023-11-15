В Петербурге депутаты опять отказались рассматривать законопроект о минимальном взносе на капремонт

Заксобрание Петербурга на заседании 15 ноября исключило из повестки законопроект фракции «Яблоко» о минимальных взносах на капремонт. Авторы предлагают устанавливать эту сумму законом. На предыдущем заседании парламент также отказался рассматривать эту инициативу.



За исключение законопроекта из повестки проголосовали 35 депутатов, 13 высказались против.

Суть законопроекта — утвердить, что минимальный взнос на капремонт устанавливается законом, то есть депутатами. Сейчас этот взнос устанавливает Смольный.