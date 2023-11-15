Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника в Смоленской области

Об отражении атаки украинского беспилотника сообщает Министерство обороны РФ 15 ноября. По данным военного ведомства, около 07:30 мск дежурные средства ПВО уничтожили летательный аппарат над территорией Смоленской области.
Уничтожение беспилотника подтвердил и губернатор региона Василий Анохин. По его словам, на месте работают оперативные службы.
Накануне Минобороны отчитывалось о пресечении атак БПЛА самолетного типа по российским объектам в течение ночи 14 ноября. Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией Московской, Тамбовской и Брянской областей.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своём телеграм-канале также информировал о сбитом беспилотнике.