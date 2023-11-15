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    Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника в Смоленской области

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    Об отражении атаки украинского беспилотника сообщает Министерство обороны РФ 15 ноября. По данным военного ведомства, около 07:30 мск дежурные средства ПВО уничтожили летательный аппарат над территорией Смоленской области.

    Уничтожение беспилотника подтвердил и губернатор региона Василий Анохин. По его словам, на месте работают оперативные службы.

    Накануне Минобороны отчитывалось о пресечении атак БПЛА самолетного типа по российским объектам в течение ночи 14 ноября. Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией Московской, Тамбовской и Брянской областей.

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своём телеграм-канале также информировал о сбитом беспилотнике.

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