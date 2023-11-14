Минобороны: беспилотники сбиты в Московской, Тамбовской и Брянской областях. Ещё об одном БПЛА сообщает орловский губернатор

Минобороны отчитывается о пресечении атак БПЛА самолетного типа по российским объектам в течение ночи 14 ноября.

Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией Московской, Тамбовской и Брянской областей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своём телеграм-канале также проинформировал о сбитом беспилотнике. Люди, по его словам, не пострадали, объекты инфраструктуры не повреждены.

«Друзья, сегодня ранним утром на северо-западе Орловской области дежурными силами ПВО был сбит украинский беспилотный летательный аппарат», — написал он.