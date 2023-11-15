Россияне за три квартала 2023 года набрали микрозаймов на 348 миллиардов рублей

Россияне за три квартала текущего года набрали микрозаймов на сумму 348,1 миллиарда рублей. Это на 18,2% больше показателей аналогичного периода в прошлом году. Число клиентов микрофинансовых организаций достигло 19,9 миллиона человек, что на 2,7 миллиона больше, чем годом ранее, пишет 15 ноября РБК со ссылкой на «Известия».

Объединение участников микрофинансового рынка СРО «МиР» объясняет это переходом клиентов банков в сегмент микрофинансовых организаций. Вслед за ростом ключевой ставки до 15 процентов банки подняли ставки по кредитам, а также стали жестче отбирать заявки от заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Это вынудило россиян искать другие источники финансирования.