    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    754мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.26eur97.78

    Россияне за три квартала 2023 года набрали микрозаймов на 348 миллиардов рублей

    2100
    20 комментариев

    Россияне за три квартала текущего года набрали микрозаймов на сумму 348,1 миллиарда рублей. Это на 18,2% больше показателей аналогичного периода в прошлом году. Число клиентов микрофинансовых организаций достигло 19,9 миллиона человек, что на 2,7 миллиона больше, чем годом ранее, пишет 15 ноября РБК со ссылкой на «Известия».

    Объединение участников микрофинансового рынка СРО «МиР» объясняет это переходом клиентов банков в сегмент микрофинансовых организаций. Вслед за ростом ключевой ставки до 15 процентов банки подняли ставки по кредитам, а также стали жестче отбирать заявки от заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Это вынудило россиян искать другие источники финансирования.

    На ставки микрозаймов увеличение ключевой ставки влияет косвенно, поскольку ценообразование там выстраивается по другому принципу.

    Ранее судебные приставы рассказали «Известиям», что неплательщиками по кредитам стали более 21 миллиона россиян. Общая сумма взысканий в этом году составила уже почти 3 триллиона рублей. При этом, по данным Центробанка, сумма кредитов на 1 октября достигла почти 30,8 триллиона рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close