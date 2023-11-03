«Известия»: россияне должны банкам почти 3 трлн рублей по кредитам

Неплательщиками по кредитам стали более 21 миллиона россиян. Общая сумма взысканий в этом году уже достигла 2,9 триллиона рублей. Об этом 3 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

За 9 месяцев этого года в работе у приставов находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу банков. По данным ФССП, это на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Общая сумма долгов при этом выросла на 200 миллиардов рублей за год.

Наибольшее количество должников по кредитам на начало октября проживает в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Московской и Свердловской областях.