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    «Известия»: россияне должны банкам почти 3 трлн рублей по кредитам

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    Неплательщиками по кредитам стали более 21 миллиона россиян. Общая сумма взысканий в этом году уже достигла 2,9 триллиона рублей. Об этом 3 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

    За 9 месяцев этого года в работе у приставов находилось 21,1 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу банков. По данным ФССП, это на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Общая сумма долгов при этом выросла на 200 миллиардов рублей за год.

    Наибольшее количество должников по кредитам на начало октября проживает в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Московской и Свердловской областях.

    По словам замдиректора по рейтинговой деятельности «Эксперт РА» Александра Сараева, число неплательщиков увеличивается из-за роста цен, который опережает рост доходов россиян. Еще один фактор — повышение ключевой ставки и удорожание кредитов. Кроме того, приставы отмечают, что погашение задолженностей затрудняют долги по налогам, коммунальным услугам и в целом закредитованность населения.

    По данным Центробанка за первые полгода 2023-го, кредиты и займы есть у 47 миллионов россиян. Общая сумма кредитов на 1 октября достигла почти 30,8 триллиона рублей.

    Ранее приставы предложили маме с двумя детьми из Красноярска заключить контракт в военкомате, чтобы погасить долг за ремонт квартиры.

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