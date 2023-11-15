Вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России прибыла в Москву

В аэропорту Домодедово приземлился самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находились 98 граждан России, эвакуированных из сектора Газа. Об этом пишет госагентство ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы спасательного министерства Романа Охотенко.

Это вторая группа эвакуированных россиян из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. В полете их сопровождали медики и психологи.

Одновременно с этим третья группа граждан РФ из 40 человек покинула сектор Газа через КПП «Рафах», сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.