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    Вторая группа эвакуированных из сектора Газа граждан России прибыла в Москву

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    4 комментария

    В аэропорту Домодедово приземлился самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находились 98 граждан России, эвакуированных из сектора Газа. Об этом пишет госагентство ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы спасательного министерства Романа Охотенко.

    Это вторая группа эвакуированных россиян из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. В полете их сопровождали медики и психологи.

    Одновременно с этим третья группа граждан РФ из 40 человек покинула сектор Газа через КПП «Рафах», сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

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    Сектор ГазаЭвакуация
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    Комментарии 4

    Гость15 Ноя 2023 в 01:09
    Rossia=TITANIC.
    +2−0
    Гость15 Ноя 2023 в 01:07
    666
    +0−0
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