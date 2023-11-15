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    Фонд капремонта в Петербурге рассчитывает заняться вторыми дверями в парадных

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    Петербургский фонд капитального ремонта намерен получить возможность переустанавливать в домах двери так называемой второй нитки. Они слишком часто не соответствуют первой.

    О том, что такое решение может быть принято, «Фонтанке» рассказал врио гендиректора фонда Дмитрий Шутов. «Есть у меня желание, чтобы наши подрядчики занимались заменой второй нитки входных дверей. А то смотришь в центре — первая входная дверь отличная, дубовая, дальше тамбур и вторая дверь — металлическая, раз 10 покрашенная бурой масляной краской. Поэтому очень хочу, чтобы нам это тоже согласовали и мы начали это делать», — пояснил он.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в городе реализуется программа по замене металлических фасадных дверей в исторических домах. Жители нескольких из них возмутились, что под замену попали и оригинальные деревянные.

    Полное интервью главы фонда капремонта о взносах по 36 рублей с квадратного метра и о недовольстве горожан — читайте на «Фонтанке».

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