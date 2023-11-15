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    В Петербурге назвали лучших шеф-поваров

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    Шеф-повар ресторана «Достоевский» Владимир Ревва стал победителем Кубка губернатора «Лучший шеф-повар петербургской кухни». Церемония награждения прошла 14 ноября в фудхолле Vokzal 1853, передает корреспондент «Фонтанки».

    Серебряный кубок и второе место получил Вячеслав Сухин, представлявший ресторан «Дом» в Хабаровске.

    Бронзовый кубок и диплом за третье место вручили Дмитрию Конникову, шеф-повару петербургского ресторана «Спагетти инцидент».

    III Кубок губернатора «Лучший шеф-повар Петербургской кухни» проходил 13–14 ноября. Организаторами выступили комитет по внешним связям и комитет по развитию туризма.

    Команды должны были из заранее определенного набора продуктов в течение двух часов приготовить три блюда на основе рецептов из кулинарных книг XIX века, считающихся хрестоматийными для изучения петербургской кухни, — Антуана Карема, Игнатия Радецкого, Елены Молоховец и других авторов. Участники должны были обязательно использовать куриную печень и зеленые яблоки для приготовления закуски, филе судака и свежую морковь — для основного блюда, а на десерт представить «Лимонную бабу».

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    Лучший шеф-повар Петербурга
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