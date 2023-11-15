В Петербурге назвали лучших шеф-поваров

Шеф-повар ресторана «Достоевский» Владимир Ревва стал победителем Кубка губернатора «Лучший шеф-повар петербургской кухни». Церемония награждения прошла 14 ноября в фудхолле Vokzal 1853, передает корреспондент «Фонтанки».
Серебряный кубок и второе место получил Вячеслав Сухин, представлявший ресторан «Дом» в Хабаровске.
Бронзовый кубок и диплом за третье место вручили Дмитрию Конникову, шеф-повару петербургского ресторана «Спагетти инцидент».
III Кубок губернатора «Лучший шеф-повар Петербургской кухни» проходил 13–14 ноября. Организаторами выступили комитет по внешним связям и комитет по развитию туризма.
Команды должны были из заранее определенного набора продуктов в течение двух часов приготовить три блюда на основе рецептов из кулинарных книг XIX века, считающихся хрестоматийными для изучения петербургской кухни, — Антуана Карема, Игнатия Радецкого, Елены Молоховец и других авторов. Участники должны были обязательно использовать куриную печень и зеленые яблоки для приготовления закуски, филе судака и свежую морковь — для основного блюда, а на десерт представить «Лимонную бабу».