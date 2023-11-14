Старшего из бритоголовой троицы отправили под домашний арест после избиения студента в Транспортном переулке

Смольнинский районный суд отправил под домашний арест одного из бритоголовой троицы, которых обвиняют в избиении студента НИУ ВШЭ на Лиговском проспекте, сообщает 14 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Вину он признал. Мера избрана до 11 января 2024 года.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве, двое других участников несовершеннолетние и получили подписку о невыезде.



Следствие полагает, что вечером 11 ноября у ТЦ «Платформа» в Транспортном переулке произошла драка, в ходе которой 15-летний, 17-летний и 20-летний юноши напали на прохожего и нанесли ему пару десятков ударов по голове и телу, а после облили из газового баллончика.

