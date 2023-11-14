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    Старшего из бритоголовой троицы отправили под домашний арест после избиения студента в Транспортном переулке

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    3 комментария

    Смольнинский районный суд отправил под домашний арест одного из бритоголовой троицы, которых обвиняют в избиении студента НИУ ВШЭ на Лиговском проспекте, сообщает 14 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Вину он признал. Мера избрана до 11 января 2024 года.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве, двое других участников несовершеннолетние и получили подписку о невыезде.

    Следствие полагает, что вечером 11 ноября у ТЦ «Платформа» в Транспортном переулке произошла драка, в ходе которой 15-летний, 17-летний и 20-летний юноши напали на прохожего и нанесли ему пару десятков ударов по голове и телу, а после облили из газового баллончика.

    Как писала «Фонтанка», в полицию о побоище сообщил очевидец. На месте были задержаны короткостриженые ребята в подкатанных джинсах и тяжелых ботинках. Самый младший в соцсетях не скрывает увлечения правыми идеями и демонстрирует фотографии своей бритоголовой компании.

    Избитый 22-летний студент НИУ ВШЭ был госпитализирован с травмами.

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    Комментарии 3

    Гость14 Ноя 2023 в 18:19
    Мобилизовать их!!!
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