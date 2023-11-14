Бизнесмена Виктора Батурина приговорили к 6 годам по делу о мошенничестве

В Москве Симоновский суд назначил шесть лет колонии общего режима по делу о мошенничестве бизнесмену Виктору Батурину. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.



Батурина признали виновным в покушении на особо крупное мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ) и двух эпизодах фальсификации доказательств (часть 1 статьи 303 УК РФ). Суд освободил бизнесмена от наказания по обвинению в фальсификации из-за истечения сроков давности.



Уголовное дело, отмечает агентство, связано с событиями 2011 года, когда бизнесмен судился из-за акций «Интеко» со своей сестрой Еленой Батуриной — основательницей компании и вдовой бывшего столичного мэра Юрия Лужкова.

