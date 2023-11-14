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    Бизнесмена Виктора Батурина приговорили к 6 годам по делу о мошенничестве

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    7 комментариев

    В Москве Симоновский суд назначил шесть лет колонии общего режима по делу о мошенничестве бизнесмену Виктору Батурину. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

    Батурина признали виновным в покушении на особо крупное мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ) и двух эпизодах фальсификации доказательств (часть 1 статьи 303 УК РФ). Суд освободил бизнесмена от наказания по обвинению в фальсификации из-за истечения сроков давности.

    Уголовное дело, отмечает агентство, связано с событиями 2011 года, когда бизнесмен судился из-за акций «Интеко» со своей сестрой Еленой Батуриной — основательницей компании и вдовой бывшего столичного мэра Юрия Лужкова.

    Об аресте Виктора Батурина стало известно в июле 2021 года. Он пытался через арбитражный суд получить 25 % акций «Интеко» и представил договор с сестрой, который вдова экс-мэра Москвы назвала поддельным. Это уже не первое дело в отношении Батурина. В 2016 году он вышел на свободу после приговора о мошенничестве с векселями «Интеко» на общую сумму более 5,6 млрд рублей.

    Вдова бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова, предпринимательница Елена Батурина стала в 2020 году самой богатой женщиной России. Тогда ее состояние оценивали в 1,2 млрд долларов. В настоящее время Батурина занимает шестое место в рейтинге богатейших женщин РФ.

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    Виктор БатуринЕлена БатуринаСудИнтеко
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    Комментарии 7

    Гость14 Ноя 2023 в 18:51
    пойдет на СВО,делов то
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