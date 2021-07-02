Бизнесмен Виктор Батурин вновь оказался за решеткой по делу, связанному с компанией «Интеко». Суд счел, что ему место в СИЗО.
О решении 2 июля сообщает пресс-служба Басманного районного суда столицы. Виктор Батурин заключен под стражу до начала сентября, ему вменяют покушение на мошенничество.
Как сообщалось ранее, заявление на Батурина написала его сестра, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Благодаря девелоперскому активу «Интеко» в 2020 году Батурина возглавила список самых богатых женщин в России по версии Forbes.
Ее брат якобы пытался через арбитражный суд получить
Московские суды / telegram
В 2016 году Батурин вышел на свободу после приговора о мошенничестве с векселями «Интеко».