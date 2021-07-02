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Бизнесмена Батурина арестовали на два месяца

Бизнесмен Виктор Батурин вновь оказался за решеткой по делу, связанному с компанией «Интеко». Суд счел, что ему место в СИЗО.

О решении 2 июля сообщает пресс-служба Басманного районного суда столицы. Виктор Батурин заключен под стражу до начала сентября, ему вменяют покушение на мошенничество.

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Как сообщалось ранее, заявление на Батурина написала его сестра, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Благодаря девелоперскому активу «Интеко» в 2020 году Батурина возглавила список самых богатых женщин в России по версии Forbes.

Ее брат якобы пытался через арбитражный суд получить 25 % акций компании. Батурина уверяет, что с родственником рассчиталась. Аналогичная тяжба идет в Австрии, обе стороны заявляют о поддельных документах.

Московские суды / telegram

В 2016 году Батурин вышел на свободу после приговора о мошенничестве с векселями «Интеко».

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
Мда, у сестрёнки, видать, совести поменьше будет, а связей коррупционных побольше...
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