Бизнесмен Виктор Батурин вновь оказался за решеткой по делу, связанному с компанией «Интеко». Суд счел, что ему место в СИЗО.



О решении 2 июля сообщает пресс-служба Басманного районного суда столицы. Виктор Батурин заключен под стражу до начала сентября, ему вменяют покушение на мошенничество.