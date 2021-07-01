СК возбудил дело против бизнесмена Виктора Батурина о покушении на мошенничество в отношении одной из богатейших женщин России

Заявление в правоохранительные органы подала его сестра Елена Батурина, жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, основательница крупного российского девелопера «Интеко» и богатейшая женщина России — 2020 (1,3 млрд долларов, 92-е место в списке самых богатых бизнесменов России по версии Forbes).

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя Виктора Батурина и провёл у него обыск. Бизнесмена подозревают в покушении на мошенничество, сообщает Forbes со ссылкой на его адвоката Татьяну Тонову.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали попытки Батурина получить рыночную стоимость 25% акций «Интеко» «незаконным путем». В 2011 году он обратился в арбитражный суд, настаивая на том, что деньги за свою долю он не получил. Батурина уверяет, что с братом рассчиталась. По этому делу не первый год идёт также разбирательство в Австрии, каждая из сторон утверждает, что документ 2011 года у оппонента — фейк.

В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и 700 тысяч рублей штрафа по делу о мошенничестве с векселями «Интеко», где он занимал различные должности. На свободу он вышел уже в 2016-м.

Адвокат Батурина же утверждает, что новое дело, инициированное его сестрой, — не что иное как «обычная месть, имеющая целью сохранить лицо после серии судебных поражений в зарубежных судах».