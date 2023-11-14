Финны решили не трогать консульство России на Аландах

Финляндия ничего не будет делать с российским консульством на Аландских островах — оно продолжит работу, сообщила канцелярия президента Финляндии.



Как рассказали в канцелярии 14 ноября, МИД Финляндии подготовил отчет о работе консульства в Мариехамне и никаких действий в отношении него «в сложившейся ситуации» предприниматься не будет.

При этом, как отмечается в сообщении, финские власти будут следить за работой консульского учреждения, чтобы оно не выходило за рамки своих полномочий.

На данный момент Аландские острова имеют исключительный статус, который не позволяет размещать там военное оборудование. В Финляндии уже заявляли, что менять это не планируют.