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    Финны решили не трогать консульство России на Аландах

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    Финляндия ничего не будет делать с российским консульством на Аландских островах — оно продолжит работу, сообщила канцелярия президента Финляндии.

    Как рассказали в канцелярии 14 ноября, МИД Финляндии подготовил отчет о работе консульства в Мариехамне и никаких действий в отношении него «в сложившейся ситуации» предприниматься не будет.

    При этом, как отмечается в сообщении, финские власти будут следить за работой консульского учреждения, чтобы оно не выходило за рамки своих полномочий.

    На данный момент Аландские острова имеют исключительный статус, который не позволяет размещать там военное оборудование. В Финляндии уже заявляли, что менять это не планируют.

    3 мая МИД РФ сообщил об атаке на российское консульство в Мариехамне и направил ноту министерству иностранных дел Финляндии. Полиция Суоми в сентябре приостановила расследование по факту нападения на консульство. Подозреваемых, которые бросили на территорию дипмиссии взрывное шумовое устройство, найти не удалось.

    Консульство СССР было открыто в Мариехамне в октябре 1940 года на основании Московского мирного договора между СССР и Финляндией, но прерывало свою работу в период советско-финской войны 1941–1944 годов. Возобновление советского консульского представительства на Аландах последовало в октябре 1944 года.

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