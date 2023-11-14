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    Находчивый петербуржец выдумал воображаемого друга, чтобы получить у знакомой 3 млн рублей

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    Колпинский районный суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима петербуржца Червякова, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Он выдумал целую историю, чтобы обмануть приятельницу. Подробности сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга 14 ноября.

    Байка у Червякова была складная. Он рассказал, что у него есть знакомый Марк, который работает в Сбербанке и может якобы списать долги женщины, а также открыть ей вклад под высокий процент. На самом деле никакого Марка не существовало. Червяков сам звонил знакомой и представлялся сотрудником банка. При разговоре он от лица Марка убедил женщину, что обещанные сделки возможны, но нужно перевести ему деньги.

    Всего за месяц, с 7 февраля по 11 марта этого года, потерпевшая перевела более 3 миллионов рублей на счета Червякова. Мужчина потратил их на свои нужды.

    В итоге обвиняемый признал вину, раскаялся и возместил часть ущерба в размере 40 тысяч рублей. Суд взыскал в пользу потерпевшей оставшуюся часть украденных денег.

    Ранее трое пенсионеров попались на уловку мошенников и перевели им более 13 миллионов рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками Центробанка.

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