Находчивый петербуржец выдумал воображаемого друга, чтобы получить у знакомой 3 млн рублей

Колпинский районный суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима петербуржца Червякова, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Он выдумал целую историю, чтобы обмануть приятельницу. Подробности сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга 14 ноября.



Байка у Червякова была складная. Он рассказал, что у него есть знакомый Марк, который работает в Сбербанке и может якобы списать долги женщины, а также открыть ей вклад под высокий процент. На самом деле никакого Марка не существовало. Червяков сам звонил знакомой и представлялся сотрудником банка. При разговоре он от лица Марка убедил женщину, что обещанные сделки возможны, но нужно перевести ему деньги.