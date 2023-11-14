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    Вернувшийся из Финляндии водитель застрял на границе под Выборгом из-за слишком тяжёлых свечей IKEA

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    Всем сёстрам по свечам — примерно так объяснил Выборгским таможенникам содержимое своего багажника вернувшийся из Финляндии россиянин. На границе мужчине с 60 кг однообразных «гостинцев» пришлось задержаться.

    Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления 14 ноября, 3 тысячи 300 свечей из IKEA нашли у гражданина России на посту «Брусничное». Он возвращался из-за границы на личном автомобиле и, как заверил, вёз купленные в Тампере подарки: себе и родным.

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    Вес восковых гостинцев превысил 60 кг, и сотрудники таможни позволили себе усомниться в размере семьи автомобилиста.

    «Принято решение о неотнесении данной товарной партии к товарам для личного пользования», — прокомментировал начальник таможенного поста МАПП «Брусничное» Сергей Смирнов.

    В результате водитель привёз не подарки, а дело об административном правонарушении. Ему вменили недекларирование товаров. Санкции первой части статьи 16.2 КоАП в его случае предусматривают штраф вплоть до двукратной стоимости свечей, не исключена их конфискация.

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    Комментарии 36

    Гость14 Ноя 2023 в 15:47
    да всем плевать
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