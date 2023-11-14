Вернувшийся из Финляндии водитель застрял на границе под Выборгом из-за слишком тяжёлых свечей IKEA

Всем сёстрам по свечам — примерно так объяснил Выборгским таможенникам содержимое своего багажника вернувшийся из Финляндии россиянин. На границе мужчине с 60 кг однообразных «гостинцев» пришлось задержаться.



Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления 14 ноября, 3 тысячи 300 свечей из IKEA нашли у гражданина России на посту «Брусничное». Он возвращался из-за границы на личном автомобиле и, как заверил, вёз купленные в Тампере подарки: себе и родным.