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    COVID-19

    Депутатов Госдумы проверили на коронавирус. Инфицированных оказалось шестеро

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    Еженедельное тестирование на коронавирус выявило в Госудме больных депутатов.

    Источник в нижней палате российского парламента сообщил 14 ноября РИА «Новости», что народные избранники проходили проверку накануне. Из них, как якобы озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин на закрытой части пленарного заседания, шестеро оказались больны коронавирусом.

    По данным телеграм-канала «Кровавая барыня» всего протестировали 296 депутатов.

    Рост заболевания в российских регионах фиксирует федеральный штаб. За неделю на 8,5% увеличилось количество госпитализированных с ковидом россиян. При этом Петербург возглавил печальную статистику по смертям от коронавируса: за неделю в нашем городе умерли 23 человека.

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    КоронавирусГосдумаДепутаты
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