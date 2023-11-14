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    Самый смертоносный ковид в Петербурге: два десятка жертв за неделю

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    Петербург возглавил летальную коронавирусную статистику в России. За неделю в городе на Неве зафиксировали 23 смерти. Для сравнения в более крупной Москве — 13, следует из отчета федерального штаба, опубликованного 14 ноября.

    По всей России за неделю с 6 по 12 ноября госпитализированы 5 473 человека, на 8,5% больше по сравнению с предыдущей неделей, выявлено 41 386 новых случаев, подтверждено 76 летальных исходов. В Петербурге 3 694 новых случаев, 455 госпитализаций.

    Увеличение числа госпитализаций идет в 43 субъектах Федерации, заболеваемость за неделю выросла на 22,8%.

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