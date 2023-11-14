Соседи не жаловались, но у полиции были вопросы. Младенца, умершего в проблемной семье петербуржцев, могла сгубить инфекция

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства смерти двухмесячной девочки из Кировского района Петербурга. Понимание, что могло быть причиной, есть, стало известно «Фонтанке» 14 ноября.

По предварительным данным, младенец, тело которого два дня назад забрали из квартиры на проспекте Стачек, умер в результате острой инфекции дыхательных путей.

Здоровье вызывало беспокойство и до этого - девочка родилась недоношенной. По словам молодой матери, воскресным утром она покормила дочь и положила её досыпать рядом с собой в кровати. Через пару часов девушку разбудил вернувшийся домой гражданский супруг. Она потянулась взять девочку на руки, но поняла, что та не дышит.