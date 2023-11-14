Соседи не жаловались, но у полиции были вопросы. Младенца, умершего в проблемной семье петербуржцев, могла сгубить инфекция

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства смерти двухмесячной девочки из Кировского района Петербурга. Понимание, что могло быть причиной, есть, стало известно «Фонтанке» 14 ноября.
По предварительным данным, младенец, тело которого два дня назад забрали из квартиры на проспекте Стачек, умер в результате острой инфекции дыхательных путей.
Здоровье вызывало беспокойство и до этого - девочка родилась недоношенной. По словам молодой матери, воскресным утром она покормила дочь и положила её досыпать рядом с собой в кровати. Через пару часов девушку разбудил вернувшийся домой гражданский супруг. Она потянулась взять девочку на руки, но поняла, что та не дышит.
Горе отца было настолько сильным, что остаться в квартире он не смог. Мать со своей роднёй тем временем вызывала скорую и по инструкциям медиков пыталась оказать доврачебную помощь.
Умершая девочка была младшим ребёнком пары. Оба родителя привлекались за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. После того, как их поставили на соответствующий учёт, жалоб от соседей не было. Дети обеспечены всем необходимым не без помощи проживающих в той же квартире бабушки и дедушки, которые взяли расходы дочери и внуков на себя. Отец малышей, как говорят, финансовый вклад не вносит, если и работает, то неофициально - по крайней мере, днём дома его не застать. В прошлом году его простили за угрозу убийством, кроме того мужчину привлекали к административной ответственности за пьянство в общественном месте и побои.
Доследственную проверку по факту смерти ребёнка проводит Следственный комитет, её контролирует прокуратура Кировского района города.