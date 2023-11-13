Младенец умер в трудной семье на юго-западе Петербурга

Судмедэкспертам предстоит установить причину смерти грудного ребенка, тело которого нашли в Кировском районе Петербурга. Девочке едва исполнилось два месяца.

Сотрудников правоохранительных органов в квартиру на проспекте Стачек воскресным утром вызвали медики, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 ноября. Последние приехали к младенцу, но оставалось только констатировать смерть.

По предварительным данным, видимых следов насилия на теле грудничка нет.



Девочка родилась в сентябре. Она второй ребёнок в семье, старшему идёт второй год. Родителям 25 и 28 лет, оба, по предварительной информации, состоят на учёте. Полицейским знакомы отец и квартира. В июле прошлого года там натерпелась женщина, которую в разгар ссоры хозяин жилья душил и бил по лицу. Мужчине вменили угрозу убийством, но приговора он не услышал: потерпевшая простила обидчика, мировой суд в ноябре того же года прекратил дело.