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    «Город будущего». Каким Петербург будет еще через 20 лет?

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    Фото: iStock
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    Петербург — город, воспетый поэтами, город, которому регулярно признаются в любви, город с необыкновенной историей, город с мужественным характером. Его можно бесконечно изучать, восхищаться им. Однако желание сохранить историю не отменяет нового строительства. ЗСД, Лахта Центр, Мариинка-2 — без них уже сложно представить город. Какие еще объекты могли бы изменить жизнь горожан к лучшему? Как будет выглядеть Петербург в недалеком будущем?

    «Фонтанка» предложила высказаться архитекторам и экспертам строительного рынка. Некоторые из них участвовали в отборе номинантов конкурса «Строитель года». Одна из номинаций так и называется — «Ожидание 3.0». Петербуржцы могут проголосовать за тот проект, которого, по их мнению, больше всего не хватает мегаполису: метро до аэропорта «Пулково», Восточный скоростной диаметр, Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург.

    Какой из несбывшихся строительных проектов мог бы изменить жизнь города к лучшему?

    Эксперты назвали несколько обсуждавшихся, но нереализованных проектов, к которым, возможно, стоило бы вернуться и сегодня: строительство нового здания Музея блокады, затянувшийся проект создания парка на Тучковом Буяне, археологический музей в устье Охты, на месте крепости Ниеншанц. Но если подходить с точки зрения изменения жизни горожан к лучшему, то этой цели в большей степени послужил бы Орловский тоннель, считают опрошенные «Фонтанкой» специалисты.

    — Я говорю не как руководитель службы Госстройнадзора, а как житель Петербурга. Тоннель был уже в очень глубокой проектной проработке, город решил огромный комплекс задач, связанных с его строительством, в том числе с земельными участками — как с левого берега, так и с правого, — которые возможно было освободить. Проекта мне жаль, потому что он дал бы дополнительное переправу через Неву, — говорит начальник Службы государственного строительного надзора Владимир Болдырев.

    Вместе с тоннелем Петербург получил бы мощный толчок к индустрии освоения подземных пространств.

    — В дальнейшем стало бы возможным обсуждение плана строительства подземного пространства под Марсовым полем, Апраксиным двором, дублера Невского проспекта под самим проспектом и других не менее важных для города территорий в историческом центре, провести реновацию которых сегодня фактически не представляется возможным, — отмечает генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов.

    — Про Орловский тоннель еще Валентина Ивановна Матвеенко говорила — чтобы, помимо кольцевой дороги, была круглосуточная неразводная связь одного берега с другим, — отмечает архитектор Евгений Герасимов.

    Важный проект, который анонсируют уже долгие годы, но так и не запускают его строительство, — кольцевая ветка метрополитена. Об этом напомнил начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов.

    — Вкупе с активным развитием зоны платной парковки личного автотранспорта, развитие метро должно балансировать транспортную доступность и удобство перемещения по городу, — отмечает эксперт. — Кольцевая схема движения позволит связать остальные ветки, перегруппирует пассажиропоток и разгрузит часть станций, сократит время в пути.

    Впрочем, надежда на реализацию проекта еще есть. Дмитрий Ефремов напомнил, что ранее был даже заявлен срок сдачи — 2045 год.

    Метро в Пулково, Восточный скоростной диаметр, ВСМ Москва — Санкт-Петербург — чего из этого списка вы ждете?

    Отвечая на этот вопрос, шесть из девяти опрошенных экспертов сошлись во мнении: городу не хватает метро, как кровеносной системе — сосудов.

    — Вспоминаю начало 80-х годов и карту будущих линий метро, которая висела в моей квартире. Так вот эти планы до сих пор — за сорок с лишним лет — так и не были полностью реализованы. Темпы строительства подземки у нас, мягко говоря, оставляют желать лучшего, — делится Алексей Белоусов.

    Практически все эксперты отметили, что метро в Пулково — один из самых ожидаемых проектов в Петербурге
    Практически все эксперты отметили, что метро в Пулково — один из самых ожидаемых проектов в Петербурге
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    И если делать акцент на развитии города, станция метро в Пулково ожидаемо справится с этой задачей лучше, чем ВСМ и ВСД.

    — Строительство этой станции могло бы существенно улучшить транспортную доступность аэропорта и облегчить передвижение пассажиров, — полагает руководитель отдела строительного аудита и управления проектами NF Group Станислав Алексеенко.

    Согласна с коллегой и руководитель группы маркетинга компании ЦДС Наталья Кукушкина:

    — Одной выделенной линии автобуса уже явно недостаточно. Это устаревшее решение.

    По ее мнению, городу необходимо наладить современное транспортное сообщение с аэропортом. Хотя и широтную магистраль, без сомнения, эксперты тоже ждут.

    — Проект уже запущен, на ряд этапов выдано разрешение на строительство. Полным ходом идет и проектирование последующих этапов, в том числе строительство в створе Зольной улицы и будущего моста. В пятимиллионном городе со сложившейся застройкой, где десятки тысяч объектов культурного наследия, — это сумасшедше сложный проект, — объясняет Владимир Болдырев.

    Напомним, что проголосовать за самый нужный Петербургу проект можно в рамках конкурса «Строитель года». Выбор можно сделать до 19 ноября.

    Петербург еще через 20 лет: каким он будет?

    Для города 20 лет — очень короткий срок, и ждать глобальных изменений в Петербурге не следует, считают наши собеседники. Но вот что действительно хотелось бы видеть четырем нашим экспертам, так это развитую транспортную сеть — с усиленным «скелетом» и пересадочными узлами. Разнообразие вариантов передвижения приветствуется. Вице-президент по маркетингу и продукту Группы RBI Михаил Гущин считает, что следует отдавать приоритет более экологичным способам: электротранспорту и велосипедной инфраструктуре. Евгений Герасимов добавил к ним еще и водный.

    С точки зрения улучшения визуального облика города, полагает Станислав Алексеенко, было бы хорошо перейти на подземное каблирование и увести в глубину воздушные линии электропередач, как уже сделано в нескольких районах Москвы. К тому же, говорит он, это повысит надежность энергоснабжения и улучшит качество электросетей.

    По мнению коммерческого директора холдинга «РСТИ» Екатерины Немченко, не стоит гнаться за чем-то грандиозным, а начать нужно с того, чтобы горожанам жилось удобно.

    — Городу необходимы зеленые зоны, пешеходные пространства, общественные места, где можно интересно проводить время всей семьей, — говорит Екатерина Немченко.

    Михаил Гущин уверен, что Петербург сможет гармонично сочетать сохранение исторического наследия и формирование современной комфортной для человека среды.

    Фото: iStock
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    — Жду появления новых точек притяжения, новых мест для общения, отдыха и совместного времяпрепровождения. Да, безусловно, человеку важно регулярно соприкасаться с сокровищами центра Петербурга, чтобы чувствовать причастность к истории и культуре города. Не менее ценно иметь доступ к досуговой и культурной инфраструктуре прямо в своем районе, в идеале — рядом с собственным домом, чтобы не было необходимости каждый раз выезжать в центр, — считает Михаил Гущин.

    Требуют внимания, по мнению экспертов, работа с «серым поясом» и переносом промышленных зон от жилой застройки, озеленение улиц, обустройство набережных и транспортная инфраструктура за пределами кольцевой линии, которая позволит создать Большой Петербург. Реализовать эти идеи за ближайшие 20 лет городу вполне по силам.

    — На юге появятся целые ожерелья пригородов, как сформулировал когда-то Дмитрий Лихачев. Я говорю о Царском Селе, Павловске, том же Колпино. Мне очень хочется, чтобы граница между областью и городом была бы более тесная, — признается архитектор Михаил Мамошин.

    Гнаться за чем-то грандиозным, говорят наши собеседники, не стоит. В центре Петербурга хватает проблем, которые десятилетиями ждут решения: затянутые баннерами и разрушающиеся памятники архитектуры — как, например Конюшенное ведомство. И многострадальные коммунальные квартиры, из-за которых город снискал себе славу столицы коммуналок.

    — Ни о каком развитии нельзя говорить, пока не расселена последняя коммуналка. Но, судя по темпам, за 20 лет проблема не решится, — считает Евгений Герасимов.

    По мнению Дмитрия Ефремова, Петербург будет разрастаться вширь. Продолжит развитие западная часть Васильевского острова (намывные территории), ведь спрос на видовую недвижимость у залива всегда будет стабилен.

    — Другим направлением городского строительства будет редевелопмент серого пояса, бывших промышленных зон города, — уверен представитель «Главстрой Санкт-Петербург». — Однако здесь трудности заключаются в законодательном урегулировании назначения земель, обеспечении грамотного включения новой застройки в общий облик города.

    Он также считает, что территории Ленобласти будут также активно использоваться для жилищного строительства, причем южные направления будут преобладать. Но экспансии в 47-й регион сопутствуют и сложности. Необходимо развивать транспорт: строить новые дороги и расширять текущие, думать о скоростных трамваях.

    В каких домах будут жить в петербуржцы?

    Последние пять лет ситуация с жильем кардинально меняется: застройщики прислушиваются к потребителю. Если еще 10 лет назад человек покупал просто квартиру, то сегодня, кроме стен, ему предлагают общественное пространство, зелень, детские и спортивные площадки, паркинги и удобные подъезды к дому, всю «социалку». Тренд на концепцию 15-минутного города, когда все объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, будет популярен и через 20 лет, почти единогласно считают наши собеседники.

    Фото: iStock
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    — Причем хотелось бы, чтобы рядом были не только магазины продуктов и шавермы, но и места для досуга и развлечений — интересные музеи, кинотеатры, модные фуд-зоны и хорошие рестораны, концерты и выставки, — полагает руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость»(SetlGroup) Ольга Трошева. — Чтобы на выходных людям не было необходимости отправляться в центр города, а все это можно было бы найти в своем районе. Сейчас как раз идет тренд на формирование общественных пространств в крупных ЖК — в будущем он может трансформироваться во что-то большее.

    Еще одна тенденция завтрашнего дня: из-за удорожания энергоресурсов и растущей экологической осознанности люди будут все больше обращать внимание на энергоэффективность жилья, поскольку «умные» дома помогают снизить расходы на электричество и сохранять окружающую среду.

    Что касается выбора квартир, то петербуржцы по-прежнему будут покупать то, что им ближе, и ориентироваться не столько на кошелек, сколько на качество строительства, разумную достаточность, функциональность и комфорт.

    — Люди будут все больше уезжать из городов, выбирая мало- и среднеэтажную застройку в пригородах или же частные дома, — считает Наталья Кукушкина. — Этому будут способствовать рост стоимости жилья в городской черте и запрос людей на более экологичную среду проживания. Но для реализации этой тенденции она должна поддерживаться соответствующим развитием транспортной инфраструктуры.

    В то же время у городских квартир будут сокращаться площади, прогнозирует представитель ЦДС.

    — Мы можем увидеть развитие полусервисных апартаментов или капсульных проектов. Возможности для нового строительства в городе заканчиваются, в связи с чем вероятно появление и проектов смешанного типа — с офисными и жилыми площадями, — добавила Кукушкина.

    Собеседница «Фонтанки» призналась: ей хотелось бы понять будущее старого фонда в Санкт-Петербурге. Его реновация в обеих столицах не особенно прижилась, при этом срок жизни многих домов уже давно прошел. Часть зданий в историческом центре находятся в плохом техническом состоянии. Решение их судьбы усложняет очень разношерстный социальный состав жителей и разное состояние квартир.

    Нейросеть рисует «Петербург будущего». Похоже?

    «Фонтанка» решила провести эксперимент и предложила нейросети нарисовать Петербург будущего. Результат мы показали нашим экспертам с вопросом, похожи ли эти изображения на реальность.

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    Признаемся честно: к творчеству искусственного интеллекта многие наши собеседники отнеслись скептически.

    — Я бы воздержался от комментариев. Художественные запросы Петербурга самые высокие и задают планку всей стране. Нейросеть — не тот инструмент, который стоит принимать во внимание. Там полностью исключена духовная составляющая, художественный вкус. Это просто интеллектуальная цифровая игра, — подверг сомнению нашу попытку заглянуть в будущее Михаил Мамошин.

    Владимир Болдырев, напротив, узнал на фотографиях вполне реальные очертания.

    — Я не поленился, посмотрел. Самая реалистичная фотография — там, где готовый Лахта Центр. Здесь просто не хватает ещё как минимум трёх башен. Говорить, что у нас через 20 лет будет город будущего, город-сад… Для нас 20 лет — это много, для города же это очень короткий период, — поделился соображениями эксперт.

    Это изображение, выполненное нейросетью, отметил как наиболее реальное начальник Службы Госстройнадзора Владимир Болдырев
    Это изображение, выполненное нейросетью, отметил как наиболее реальное начальник Службы Госстройнадзора Владимир Болдырев
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    Алексей Белоусов отметил: на его взгляд, самым реалистичным кажется снимок, где футуристический автобус движется на фоне старинного дома.

    Футуристичный автобус на фоне исторической застройки — по версии главы СРО А «Объединение строителей СПб» Алексея Белоусова, такое представление о Петербурге будущего похоже на правду
    Футуристичный автобус на фоне исторической застройки — по версии главы СРО А «Объединение строителей СПб» Алексея Белоусова, такое представление о Петербурге будущего похоже на правду
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    Концепции, созданные нейросетью, нашли отклик у Михаила Гущина, поскольку оказались в русле его идей о жилье будущего:

    — В первую очередь нравятся те, которые учитывают озвученные мной пожелания: дружественная человеку среда, экологичность и, конечно, гармоничное сочетание исторического наследия с современной, даже «футуристической» застройкой.

    О том, как знаковые строительные проекты последних 20 лет изменили Петербург, читайте здесь.

    СРО А «Объединение строителей СПб», ИНН: 7838029642

    Фото: iStock
    Практически все эксперты отметили, что метро в Пулково — один из самых ожидаемых проектов в Петербурге
    Практически все эксперты отметили, что метро в Пулково — один из самых ожидаемых проектов в Петербурге
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Это изображение, выполненное нейросетью, отметил как наиболее реальное начальник Службы Госстройнадзора Владимир Болдырев
    Это изображение, выполненное нейросетью, отметил как наиболее реальное начальник Службы Госстройнадзора Владимир Болдырев
    Футуристичный автобус на фоне исторической застройки — по версии главы СРО А «Объединение строителей СПб» Алексея Белоусова, такое представление о Петербурге будущего похоже на правду
    Футуристичный автобус на фоне исторической застройки — по версии главы СРО А «Объединение строителей СПб» Алексея Белоусова, такое представление о Петербурге будущего похоже на правду

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