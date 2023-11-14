«Город будущего». Каким Петербург будет еще через 20 лет?

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Петербург — город, воспетый поэтами, город, которому регулярно признаются в любви, город с необыкновенной историей, город с мужественным характером. Его можно бесконечно изучать, восхищаться им. Однако желание сохранить историю не отменяет нового строительства. ЗСД, Лахта Центр, Мариинка-2 — без них уже сложно представить город. Какие еще объекты могли бы изменить жизнь горожан к лучшему? Как будет выглядеть Петербург в недалеком будущем?

«Фонтанка» предложила высказаться архитекторам и экспертам строительного рынка. Некоторые из них участвовали в отборе номинантов конкурса «Строитель года». Одна из номинаций так и называется — «Ожидание 3.0». Петербуржцы могут проголосовать за тот проект, которого, по их мнению, больше всего не хватает мегаполису: метро до аэропорта «Пулково», Восточный скоростной диаметр, Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург.

Какой из несбывшихся строительных проектов мог бы изменить жизнь города к лучшему? Эксперты назвали несколько обсуждавшихся, но нереализованных проектов, к которым, возможно, стоило бы вернуться и сегодня: строительство нового здания Музея блокады, затянувшийся проект создания парка на Тучковом Буяне, археологический музей в устье Охты, на месте крепости Ниеншанц. Но если подходить с точки зрения изменения жизни горожан к лучшему, то этой цели в большей степени послужил бы Орловский тоннель, считают опрошенные «Фонтанкой» специалисты.

— Я говорю не как руководитель службы Госстройнадзора, а как житель Петербурга. Тоннель был уже в очень глубокой проектной проработке, город решил огромный комплекс задач, связанных с его строительством, в том числе с земельными участками — как с левого берега, так и с правого, — которые возможно было освободить. Проекта мне жаль, потому что он дал бы дополнительное переправу через Неву, — говорит начальник Службы государственного строительного надзора Владимир Болдырев.

Вместе с тоннелем Петербург получил бы мощный толчок к индустрии освоения подземных пространств.

— В дальнейшем стало бы возможным обсуждение плана строительства подземного пространства под Марсовым полем, Апраксиным двором, дублера Невского проспекта под самим проспектом и других не менее важных для города территорий в историческом центре, провести реновацию которых сегодня фактически не представляется возможным, — отмечает генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов.

— Про Орловский тоннель еще Валентина Ивановна Матвеенко говорила — чтобы, помимо кольцевой дороги, была круглосуточная неразводная связь одного берега с другим, — отмечает архитектор Евгений Герасимов.

Важный проект, который анонсируют уже долгие годы, но так и не запускают его строительство, — кольцевая ветка метрополитена. Об этом напомнил начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов.

— Вкупе с активным развитием зоны платной парковки личного автотранспорта, развитие метро должно балансировать транспортную доступность и удобство перемещения по городу, — отмечает эксперт. — Кольцевая схема движения позволит связать остальные ветки, перегруппирует пассажиропоток и разгрузит часть станций, сократит время в пути.

Впрочем, надежда на реализацию проекта еще есть. Дмитрий Ефремов напомнил, что ранее был даже заявлен срок сдачи — 2045 год.

Метро в Пулково, Восточный скоростной диаметр, ВСМ Москва — Санкт-Петербург — чего из этого списка вы ждете? Отвечая на этот вопрос, шесть из девяти опрошенных экспертов сошлись во мнении: городу не хватает метро, как кровеносной системе — сосудов.

— Вспоминаю начало 80-х годов и карту будущих линий метро, которая висела в моей квартире. Так вот эти планы до сих пор — за сорок с лишним лет — так и не были полностью реализованы. Темпы строительства подземки у нас, мягко говоря, оставляют желать лучшего, — делится Алексей Белоусов.

Практически все эксперты отметили, что метро в Пулково — один из самых ожидаемых проектов в Петербурге Поделиться Поделиться





И если делать акцент на развитии города, станция метро в Пулково ожидаемо справится с этой задачей лучше, чем ВСМ и ВСД.

— Строительство этой станции могло бы существенно улучшить транспортную доступность аэропорта и облегчить передвижение пассажиров, — полагает руководитель отдела строительного аудита и управления проектами NF Group Станислав Алексеенко.

Согласна с коллегой и руководитель группы маркетинга компании ЦДС Наталья Кукушкина:

— Одной выделенной линии автобуса уже явно недостаточно. Это устаревшее решение.

По ее мнению, городу необходимо наладить современное транспортное сообщение с аэропортом. Хотя и широтную магистраль, без сомнения, эксперты тоже ждут.

— Проект уже запущен, на ряд этапов выдано разрешение на строительство. Полным ходом идет и проектирование последующих этапов, в том числе строительство в створе Зольной улицы и будущего моста. В пятимиллионном городе со сложившейся застройкой, где десятки тысяч объектов культурного наследия, — это сумасшедше сложный проект, — объясняет Владимир Болдырев.

Напомним, что проголосовать за самый нужный Петербургу проект можно в рамках конкурса «Строитель года». Выбор можно сделать до 19 ноября.

Петербург еще через 20 лет: каким он будет? Для города 20 лет — очень короткий срок, и ждать глобальных изменений в Петербурге не следует, считают наши собеседники. Но вот что действительно хотелось бы видеть четырем нашим экспертам, так это развитую транспортную сеть — с усиленным «скелетом» и пересадочными узлами. Разнообразие вариантов передвижения приветствуется. Вице-президент по маркетингу и продукту Группы RBI Михаил Гущин считает, что следует отдавать приоритет более экологичным способам: электротранспорту и велосипедной инфраструктуре. Евгений Герасимов добавил к ним еще и водный.

С точки зрения улучшения визуального облика города, полагает Станислав Алексеенко, было бы хорошо перейти на подземное каблирование и увести в глубину воздушные линии электропередач, как уже сделано в нескольких районах Москвы. К тому же, говорит он, это повысит надежность энергоснабжения и улучшит качество электросетей.

По мнению коммерческого директора холдинга «РСТИ» Екатерины Немченко, не стоит гнаться за чем-то грандиозным, а начать нужно с того, чтобы горожанам жилось удобно.

— Городу необходимы зеленые зоны, пешеходные пространства, общественные места, где можно интересно проводить время всей семьей, — говорит Екатерина Немченко.

Михаил Гущин уверен, что Петербург сможет гармонично сочетать сохранение исторического наследия и формирование современной комфортной для человека среды.



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— Жду появления новых точек притяжения, новых мест для общения, отдыха и совместного времяпрепровождения. Да, безусловно, человеку важно регулярно соприкасаться с сокровищами центра Петербурга, чтобы чувствовать причастность к истории и культуре города. Не менее ценно иметь доступ к досуговой и культурной инфраструктуре прямо в своем районе, в идеале — рядом с собственным домом, чтобы не было необходимости каждый раз выезжать в центр, — считает Михаил Гущин.

Требуют внимания, по мнению экспертов, работа с «серым поясом» и переносом промышленных зон от жилой застройки, озеленение улиц, обустройство набережных и транспортная инфраструктура за пределами кольцевой линии, которая позволит создать Большой Петербург. Реализовать эти идеи за ближайшие 20 лет городу вполне по силам.

— На юге появятся целые ожерелья пригородов, как сформулировал когда-то Дмитрий Лихачев. Я говорю о Царском Селе, Павловске, том же Колпино. Мне очень хочется, чтобы граница между областью и городом была бы более тесная, — признается архитектор Михаил Мамошин.

Гнаться за чем-то грандиозным, говорят наши собеседники, не стоит. В центре Петербурга хватает проблем, которые десятилетиями ждут решения: затянутые баннерами и разрушающиеся памятники архитектуры — как, например Конюшенное ведомство. И многострадальные коммунальные квартиры, из-за которых город снискал себе славу столицы коммуналок.

— Ни о каком развитии нельзя говорить, пока не расселена последняя коммуналка. Но, судя по темпам, за 20 лет проблема не решится, — считает Евгений Герасимов.

По мнению Дмитрия Ефремова, Петербург будет разрастаться вширь. Продолжит развитие западная часть Васильевского острова (намывные территории), ведь спрос на видовую недвижимость у залива всегда будет стабилен.

— Другим направлением городского строительства будет редевелопмент серого пояса, бывших промышленных зон города, — уверен представитель «Главстрой Санкт-Петербург». — Однако здесь трудности заключаются в законодательном урегулировании назначения земель, обеспечении грамотного включения новой застройки в общий облик города.

Он также считает, что территории Ленобласти будут также активно использоваться для жилищного строительства, причем южные направления будут преобладать. Но экспансии в 47-й регион сопутствуют и сложности. Необходимо развивать транспорт: строить новые дороги и расширять текущие, думать о скоростных трамваях.

В каких домах будут жить в петербуржцы? Последние пять лет ситуация с жильем кардинально меняется: застройщики прислушиваются к потребителю. Если еще 10 лет назад человек покупал просто квартиру, то сегодня, кроме стен, ему предлагают общественное пространство, зелень, детские и спортивные площадки, паркинги и удобные подъезды к дому, всю «социалку». Тренд на концепцию 15-минутного города, когда все объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, будет популярен и через 20 лет, почти единогласно считают наши собеседники.



Фото: iStock Поделиться Поделиться





— Причем хотелось бы, чтобы рядом были не только магазины продуктов и шавермы, но и места для досуга и развлечений — интересные музеи, кинотеатры, модные фуд-зоны и хорошие рестораны, концерты и выставки, — полагает руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость»(SetlGroup) Ольга Трошева. — Чтобы на выходных людям не было необходимости отправляться в центр города, а все это можно было бы найти в своем районе. Сейчас как раз идет тренд на формирование общественных пространств в крупных ЖК — в будущем он может трансформироваться во что-то большее.

Еще одна тенденция завтрашнего дня: из-за удорожания энергоресурсов и растущей экологической осознанности люди будут все больше обращать внимание на энергоэффективность жилья, поскольку «умные» дома помогают снизить расходы на электричество и сохранять окружающую среду.

Что касается выбора квартир, то петербуржцы по-прежнему будут покупать то, что им ближе, и ориентироваться не столько на кошелек, сколько на качество строительства, разумную достаточность, функциональность и комфорт.

— Люди будут все больше уезжать из городов, выбирая мало- и среднеэтажную застройку в пригородах или же частные дома, — считает Наталья Кукушкина. — Этому будут способствовать рост стоимости жилья в городской черте и запрос людей на более экологичную среду проживания. Но для реализации этой тенденции она должна поддерживаться соответствующим развитием транспортной инфраструктуры.

В то же время у городских квартир будут сокращаться площади, прогнозирует представитель ЦДС.

— Мы можем увидеть развитие полусервисных апартаментов или капсульных проектов. Возможности для нового строительства в городе заканчиваются, в связи с чем вероятно появление и проектов смешанного типа — с офисными и жилыми площадями, — добавила Кукушкина.

Собеседница «Фонтанки» призналась: ей хотелось бы понять будущее старого фонда в Санкт-Петербурге. Его реновация в обеих столицах не особенно прижилась, при этом срок жизни многих домов уже давно прошел. Часть зданий в историческом центре находятся в плохом техническом состоянии. Решение их судьбы усложняет очень разношерстный социальный состав жителей и разное состояние квартир.

Нейросеть рисует «Петербург будущего». Похоже? «Фонтанка» решила провести эксперимент и предложила нейросети нарисовать Петербург будущего. Результат мы показали нашим экспертам с вопросом, похожи ли эти изображения на реальность.

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Признаемся честно: к творчеству искусственного интеллекта многие наши собеседники отнеслись скептически.

— Я бы воздержался от комментариев. Художественные запросы Петербурга самые высокие и задают планку всей стране. Нейросеть — не тот инструмент, который стоит принимать во внимание. Там полностью исключена духовная составляющая, художественный вкус. Это просто интеллектуальная цифровая игра, — подверг сомнению нашу попытку заглянуть в будущее Михаил Мамошин.

Владимир Болдырев, напротив, узнал на фотографиях вполне реальные очертания.

— Я не поленился, посмотрел. Самая реалистичная фотография — там, где готовый Лахта Центр. Здесь просто не хватает ещё как минимум трёх башен. Говорить, что у нас через 20 лет будет город будущего, город-сад… Для нас 20 лет — это много, для города же это очень короткий период, — поделился соображениями эксперт.

Это изображение, выполненное нейросетью, отметил как наиболее реальное начальник Службы Госстройнадзора Владимир Болдырев Поделиться Поделиться





Алексей Белоусов отметил: на его взгляд, самым реалистичным кажется снимок, где футуристический автобус движется на фоне старинного дома.

Футуристичный автобус на фоне исторической застройки — по версии главы СРО А «Объединение строителей СПб» Алексея Белоусова, такое представление о Петербурге будущего похоже на правду Поделиться Поделиться





Концепции, созданные нейросетью, нашли отклик у Михаила Гущина, поскольку оказались в русле его идей о жилье будущего:

— В первую очередь нравятся те, которые учитывают озвученные мной пожелания: дружественная человеку среда, экологичность и, конечно, гармоничное сочетание исторического наследия с современной, даже «футуристической» застройкой.

О том, как знаковые строительные проекты последних 20 лет изменили Петербург, читайте здесь.

СРО А «Объединение строителей СПб», ИНН: 7838029642