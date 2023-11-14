Недетский хоккей. Как родителям юных хоккеистов приходится платить, чтобы избавить детей от проблем

Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





На фоне скандалов последнего времени с драками и насилием для родителей юных хоккеистов часто становится сюрпризом, что для перехода ребенка в новую команду им нужно заплатить официальную денежную компенсацию. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о темной стороне детского хоккея, а генеральный директор Федерации хоккея России Алексей Киреев ее комментирует.



Все, кто более или менее интересуется профессиональным спортом, знают, что за переход игрока из одного клуба в другой нужно заплатить компенсацию. В российском хоккее еще недавно это были исключительно денежные отношения, и лишь последние несколько лет в сделки стали включать права на других игроков. Суммы могут достигать десятков, а то и сотен миллионов рублей. Но мало кто знает, что компенсации существуют и в детско-юношеском хоккее. Для родителей маленьких хоккеистов это почти всегда становится неприятной новостью, когда возникает желание по той или иной причине сменить команду. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, что такое компенсации, какого размера они могут достигать, что делать, если у ребенка есть конфликт с тренером, но школа его просто так не отпускает.



К нам в редакцию часто обращаются родители юных хоккеистов и рассказывают свои истории разной степени жесткости. Где-то кого-то тренер пинает, бьет клюшкой по шлему, другие натравливают игроков друг на друга. Как правило, такие вещи происходят не сразу. На детском уровне все более или менее адекватно, но дальше, видимо, когда надо уже не только учить, но и давать результат, психика у некоторых тренеров начинает сдавать. Родители ищут варианты с переходом, думая, что это как с обычными учебными заведениями: немного настойчивости, бумажной волокиты — и всё. Но оказывается, что надо еще и заплатить круглую сумму в качестве компенсации той хоккейной школе, которую они желают покинуть. Это становится шоком еще и по той причине, что родители в большинстве случаев платят вообще за всё: экипировку, лёд, тренировку, сборы. И они не понимают, почему должны выплачивать еще какую-то компенсацию.



Одну из таких историй нам рассказали совсем недавно. Из-за угроз тренера подать в суд родители разрешили опубликовать ее только частично, на анонимной основе, без имен и названия самой школы.

Мальчик 2011 года рождения начал заниматься хоккеем в родном Ноябрьске (ЯНАО). В 2018-м родители наткнулись на объявление о хоккейных сборах в Великом Устюге, которые проводил тренер из Петербурга. Решили совместить приятное с полезным: поездку в резиденцию Деда Мороза и тренировки. Поездка удалась, сотрудничество со специалистом признали успешным и решили ездить к нему регулярно. В 2020-м семья переехала в Петербург, чтобы ребенок смог на постоянной основе заниматься с тренером.



— Первый год с ним мы отзанимались нормально, а второй год был каким-то просто адским, потому что у него как будто бы что-то в голове переклинило и он стал сам не свой, — рассказывала мама мальчика. — Он стал агрессивным, вспыльчивым, глаза злые... Наклонится над ребенком, начнет на него кричать, аж не по себе становилось. Шайбу мог запустить не глядя в ребенка, повезет, если мимо. Ребенок руку на тренировке ломал, так он смеялся над ним, говорил, что тот нытик и на самом деле ничего страшного. Мы хотели договориться с ним по-хорошему, пытались обговорить моменты, которые нас не устраивали, но он не шёл на контакт. В какой-то момент он просто внес нас в чёрный список и вообще перестал отвечать на звонки. Переругался со всеми родителями. А с одним папой чуть ли не подрался.



Похожую историю про этого тренера рассказала мама другого хоккеиста из этой же школы. На них специалист ополчился после того, как родители организовали дополнительные занятия для ребенка на стороне. Мужчина начал при других игроках унижать неугодных детей. Одними словами дело не ограничилось. Началась двусторонняя игра, во время которой дети взбунтовавшихся родителей почувствовали, что против них играют слишком агрессивно. Соперники пихали их сильнее обычного, толкали на борта, били клюшками по рукам. После тренировки дети рассказали об этом родителям.



— Я-то сначала не поверила, что такое может быть, и сказала своему: «Наверное, тебе показалось», — говорит вторая мама. — Но потом родители других ребят рассказали, что тренер «приказал» (так выразились сами дети) их детям специально так жёстко играть против наших. А еще там параллельно занимается старшая группа 2008 года рождения. И они тоже начали травить наших детей.



В общей сложности покинуть команду захотели родители восьми ребят из тринадцати. Однако просто так уйти не получилось. С клуба, куда решили перейти дети, потребовали компенсации по 200 тысяч рублей за каждого. Новая команда была не против принять ребят, но вопрос с компенсацией родители должны были решить самостоятельно.

Изначально компенсации вводились, чтобы избежать бесконтрольных переходов и компенсировать школам затраты на воспитание игрока. Размер компенсации определяется на момент перехода в зависимости от возраста юниора. Согласно утвержденному правлением ФХР положению «о статусе и переходах юниоров и выпускников хоккейных школ», размер компенсаций следующий: 11 лет — это 150 тысяч рублей, 12 лет — 200 тысяч, 13 лет — 300 тысяч, 14 лет — 450 тысяч, 15 лет — 600 тысяч, выпускной год — по соглашению сторон.



Согласно тому же положению, сумму компенсации можно уменьшить в нескольких случаях. Например, если юниор или его законные представители в период подготовки в хоккейной школе несли документально подтвержденные расходы на организацию или обеспечение процесса спортивной подготовки юниора или если хоккейная школа неоднократно нарушала обязательства по контракту юниора.

И тут кроется главная претензия к компенсациям. Родители искренне не понимают, кому и что они должны компенсировать, если они сами несли 99 процентов финансовой нагрузки. Проблема в том, что об этом никто не задумывается и очень редко сохраняются чеки, подтверждающие вложения. По словам мам указанной выше школы, в месяц только на одни тренировки уходило по 16 тысяч рублей, не считая экипировки и других расходов.

— Мы оплачивали вообще всё, вплоть до… я не знаю там… медиков, которые на играх присутствовали, взносы за участие в турнире, медицинскую комиссию — всё, абсолютно всё было за наш счёт, — говорит мама. — Мы пытаемся объяснить, ну за что ему должны деньги-то за переход?



Этим родителям повезло. Они обратились с жалобой в адрес дисциплинарного комитета Федерации хоккея России. В итоге удалось добиться значительного снижения компенсации: от 25 до 37 тысяч. Родители и с этим были не согласны, но время поджимало: окно переходов вот-вот должно было закрыться. Если бы не удалось своевременно утрясти все вопросы, дети потеряли бы целый год.



— Первое заявление в комиссию мы написали ещё в марте, а сами переходы идут в течение трех летних месяцев, и все эти три месяца мы боролись, и прям под конец, если не ошибаюсь, 28 августа нам сообщили об уменьшении компенсации, — заявила мама. — То есть дальше идти уже в принципе некуда, у нас и в решении написано, что сумма окончательная. Оставался вариант только через суд, но опять же, через суд за два-три дня мы ничего не успели бы сделать, а пропускать целый год не хотелось. Пришлось заплатить.



В итоге семь человек, успевших получить решение дисциплинарной комиссии ФХР, перевели тренеру, который унижал их детей и ни копейки в них не вложил, в общей сложности более 200 тысяч. «Неплохой бизнес», — подытожил один из родителей. При этом в этой же школе есть команда на год старше, где большинство родителей тоже категорически не устраивают особенности учебного процесса, но еще больший размер компенсации удерживает их от перехода. Для них существует всего два варианта: остаться и терпеть или закончить с хоккеем.

За комментариями «Фонтанка» обратилась в Федерацию хоккея России. Нам ответил заместитель генерального директора Алексей Киреев. — Главный вопрос: что делать родителям, если из-за чего-то они недовольны тренером, но эти компенсации удерживают их от перехода?

— Вопрос компенсаций за переходы детей из одной хоккейной школы в другую обсуждается регулярно на протяжении многих лет и остается очень непростым. Наш вид спорта, по сравнению с другими командными видами, — наиболее затратный. Родители и школы в процессе обучения детей несут траты на экипировку, лёд и другие направления, которые необходимы для организации тренировочного и соревновательного процессов. Компенсации за переходы юниоров впервые появились в нашем хоккее в начале 2000-х годов и сохранились до сегодняшнего времени.



Все основные требования к процедуре переходов молодых хоккеистов из одной школы в другую закреплены в Положении о статусе и переходах юниоров и выпускников хоккейных школ, утверждённом Правлением ФХР. С документом можно ознакомиться на официальном сайте ФХР.

Из-за существенных затрат школы на подготовку и обучение хоккеистов одной из основных задач системы компенсаций стала необходимость хотя бы в какой-то части компенсировать их за то время, в течение которого оказывались услуги по подготовке молодого хоккеиста. Большинство школ имеют возможность полноценного финансирования образовательного, тренировочного и соревновательного процессов юных хоккеистов только с 11-летнего возраста (когда начинается этап спортивной подготовки), а до этого основные затраты несут родители, и все переходы до 11 лет осуществляются без выплаты компенсаций.



Существующая система переходов позволяет в той или иной мере обеспечивать стабильность состава участников детско-юношеских соревнований. Наличие системы компенсаций и «окон» для переходов из школы в школу позволяет сдерживать хаотичные и подчас необоснованные массовые смены игроками мест своего обучения. В некоторых других видах спорта зачастую можно увидеть ситуацию, когда ротация составов настолько велика, что спортивный сезон начинает одна команда, а заканчивает по факту уже другая, с другим набором игроков. Для федерации важна стабильность системы переходов и сохранение справедливого уровня соревновательности.

Это нормально, когда дети и их родители стремятся в лучшие хоккейные школы, но у нас в стране ежегодно на серьезном уровне обучается хоккею около 65 тысяч детей. Большие хоккейные школы, которые у всех на слуху и имеют за спиной славную хоккейную историю, очевидно, не могут принять всех желающих. Существуют разные точки зрения относительно того, что лучше для талантливого мальчика из не самой известной школы: попасть в одну из лучших школ в раннем возрасте, но играть в четвертом звене, сидеть на лавке и, возможно, вообще не пробиться в состав, или же остаться в своей школе и быть лидером, получать достаточное количество игрового времени, набирать очки и развиваться там.



Цифры, указанные в качестве компенсаций, объективно несоразмерны затратам школ на подготовку конкретного хоккеиста и полностью покрыть их эта компенсация не может, но при этом она в той или иной мере является сдерживающим фактором для других школ.

— Вы говорите, что одна школа платит другой. Речь, наверное, чаще всего идёт о каких-то суперталантливых игроках, за которых школа действительно готова платить. Но по факту получается, что в большинстве случаев эту компенсацию платят в итоге родители.

— В Положении о статусе и переходах строго прописано, что компенсация выплачивается только школами и ее выплата родителями или законными представителями вместо школы не допускается.

— В положении да, но по факту вот есть такие конкретные примеры у нас в Петербурге, родителю в новой школе говорят: «Мы не готовы платить за вас компенсацию. Если вы сами её выплатите через нас, то окей».



— Для рассмотрения подобных ситуаций, когда школы начинают давить на родителей и требовать оплату компенсации, в ФХР существует специальный орган — Дисциплинарный комитет. Родители, столкнувшиеся с подобной практикой, могут обратиться туда с заявлением.

— И еще один вопрос. Вы вначале сказали, что хоккей — это дорогостоящий вид спорта, и поэтому были введены эти компенсации. Опять же, я не знаю, как в других городах, но вот, например, в Петербурге родители платят вообще за всё.



— Большая часть российских хоккейных школ является муниципальными учреждениями, и в соответствии с нормативными правовыми актами получает возможность более-менее полноценного финансирования тренировочного и соревновательного процесса только начиная с групп 11-летнего возраста. В настоящее время ФХР прорабатывает вопрос, как снизить эту возрастную планку, чтобы облегчить финансовую нагрузку, лежащую на родителях более младших возрастов.



Что же касается компенсаций за переходы, то Положением о статусе и переходах также предусмотрена возможность уменьшения размера компенсации в случае наличия у родителей документально подтвержденных расходов на организацию или обеспечение процесса спортивной подготовки, которые в соответствии с нормативными правовыми актами должна была нести школа. Также необходимо отметить, что по статистике около 80 процентов переходов осуществляются без выплаты компенсаций. Школы, как правило, идут навстречу родителям. ФХР постоянно работает над улучшением существующей системы переходов и всегда открыта для предложений от всех заинтересованных и вовлеченных в процесс подготовки молодых хоккеистов сторон.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

