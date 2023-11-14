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    Россиянка родила дома, а после сожгла младенца в печке

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    Жительница Приморья родила ребенка у себя дома и сама же избавилась от него, сообщила 14 ноября прокуратура региона.

    Жители посёлка Оленевод обратились в полицию и рассказали, что «их односельчанка родила ребенка в домашних условиях, при этом новорожденный пропал». Пришли к самой женщине, младенца в доме не нашли. Она подтвердила, что роды были, на учете в медицинской организации она не состояла, а от ребенка избавилась.

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    РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что женщина, по её собственным словам, «сожгла младенца в печке».

    В сентябре стало известно о трагедии в семье староверов в Амурской области. В селе Новотроицком женщина умерла при родах, и её муж сжёг новорождённого младенца в печи. По предварительной информации, ребёнок родился мертвым.

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    Комментарии 29

    Гость14 Ноя 2023 в 13:13
    плевать
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