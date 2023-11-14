Россиянка родила дома, а после сожгла младенца в печке

Жительница Приморья родила ребенка у себя дома и сама же избавилась от него, сообщила 14 ноября прокуратура региона.



Жители посёлка Оленевод обратились в полицию и рассказали, что «их односельчанка родила ребенка в домашних условиях, при этом новорожденный пропал». Пришли к самой женщине, младенца в доме не нашли. Она подтвердила, что роды были, на учете в медицинской организации она не состояла, а от ребенка избавилась.

