Россиянка родила дома, а после сожгла младенца в печке

Жительница Приморья родила ребенка у себя дома и сама же избавилась от него, сообщила 14 ноября прокуратура региона.
Жители посёлка Оленевод обратились в полицию и рассказали, что «их односельчанка родила ребенка в домашних условиях, при этом новорожденный пропал». Пришли к самой женщине, младенца в доме не нашли. Она подтвердила, что роды были, на учете в медицинской организации она не состояла, а от ребенка избавилась.
РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что женщина, по её собственным словам, «сожгла младенца в печке».
В сентябре стало известно о трагедии в семье староверов в Амурской области. В селе Новотроицком женщина умерла при родах, и её муж сжёг новорождённого младенца в печи. По предварительной информации, ребёнок родился мертвым.