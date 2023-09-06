Отец в Приамурье сжёг своего мёртвого новорожденного ребенка

Уголовное дело расследуется в Амурской области после семейной трагедии. В селе Новотроицком Благовещенского округа женщина умерла при родах, и её муж кремировал новорождённого младенца. Об этом 6 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК.



По данным источника, семья, о которой идёт речь, благополучная. Супруги придерживались старославянских взглядов. Они многодетные: детей четверо, все роды мужчина принимал сам. К врачам муж и жена не обращались, на учёте нигде не состояли. Это были пятые роды.



«Во время родов возникли какие-то осложнения, женщина умерла, он сам её привёз в больницу, но врачи помочь уже не смогли», — рассказал собеседник.

