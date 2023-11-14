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    Полиция задержала подозреваемого в надругательстве над 10-летней девочкой в Песочном

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    Сотрудники полиции нашли 14-летнего подозреваемого в сексуальном насилии над 10-летней девочкой. Как стало известно «Фонтанке» 14 ноября, его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

    Все случилось еще в августе в поселке Песочный. Как рассказывает мама девочки, на стадионе ее дочери угрожал малознакомый парень, затем он совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

    Предварительно полиция установила, что к совершению преступления причастен 14-летний подросток, проживающий на Васильевском острове. Его удалось задержать сегодня ночью. Возбуждено уголовное дело.

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