Полиция задержала подозреваемого в надругательстве над 10-летней девочкой в Песочном

Сотрудники полиции нашли 14-летнего подозреваемого в сексуальном насилии над 10-летней девочкой. Как стало известно «Фонтанке» 14 ноября, его задержали и поместили в изолятор временного содержания.



Все случилось еще в августе в поселке Песочный. Как рассказывает мама девочки, на стадионе ее дочери угрожал малознакомый парень, затем он совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.



Предварительно полиция установила, что к совершению преступления причастен 14-летний подросток, проживающий на Васильевском острове. Его удалось задержать сегодня ночью. Возбуждено уголовное дело.

