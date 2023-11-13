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    В Петербурге ищут подростка, подозреваемого в сексуальном насилии над 10-летней девочкой

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    В Петербурге женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что подросток надругался над ее 10-летней дочерью. Об этом 13 ноября стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Сам инцидент произошел еще летом в поселке Песочный.

    По словам матери, молодой человек, о котором ей известно немногим больше имени, в августе угрожал девочке на стадионе на Пионерской улице и в итоге совершил сексуальное насилие. Полиция установила, что подростком, на которого указала женщина, оказался 14-летний петербуржец, проживающий на Васильевском острове. Пока в Следственном комитете решают вопрос о возбуждении уголовного дела, мальчика ищут.

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