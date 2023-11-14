В России планируют запустить отечественный маркетплейс гражданских дронов

Государственная транспортная лизинговая компания(ГТЛК) в 2024 году запустит маркетплейс гражданских БПЛА, передает 14 ноября РБК. По замыслу авторов проекта, площадка должна «приучить» клиентов к отечественной технике и дать инструмент для быстрого и простого доступа к дронам.



Демо-версию маркетплейса ГТЛК(находится под управлением Минтранса РФ) представила на выставке «Транспорт России». На маркетплейсе можно будет заказать сами БПЛА либо услуги с их использованием. Пример — воздушное сканирование, аэрофотосъемка, тепловизионная съемка. Предполагается, что вместе с покупкой дрона можно будет сразу оформить все сопутствующие документы — поставить беспилотник на учет и оформить полис ОСАГО.

