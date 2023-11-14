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    В России планируют запустить отечественный маркетплейс гражданских дронов

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    Государственная транспортная лизинговая компания(ГТЛК) в 2024 году запустит маркетплейс гражданских БПЛА, передает 14 ноября РБК. По замыслу авторов проекта, площадка должна «приучить» клиентов к отечественной технике и дать инструмент для быстрого и простого доступа к дронам.

    Демо-версию маркетплейса ГТЛК(находится под управлением Минтранса РФ) представила на выставке «Транспорт России». На маркетплейсе можно будет заказать сами БПЛА либо услуги с их использованием. Пример — воздушное сканирование, аэрофотосъемка, тепловизионная съемка. Предполагается, что вместе с покупкой дрона можно будет сразу оформить все сопутствующие документы — поставить беспилотник на учет и оформить полис ОСАГО.

    Ожидается, что основными клиентами маркетплейса станут не частные лица, а компании и федеральные ведомства.

    Напомним, перспективы национального проекта по развитию беспилотных систем в конце 2022 года обозначил президент России Владимир Путин. Тогда же он поручил подготовить план государственного гражданского заказа на отечественные беспилотные авиационные системы(БАС).

    Превращение Петербурга в «опорную площадку» нацпроекта по беспилотникам губернатор Александр Беглов анонсировал в феврале 2023 года, после обращения президента Путина к Федеральному собранию.

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    МаркетплейсБПЛАДроны-беспилотники
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