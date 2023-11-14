    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -2

    1 м/с, с-з

    747мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd92.12eur98.53

    Кержаков покинул сербский «Спартак», команда была в кризисе

    1094
    2 комментария

    Российский футболист и тренер Александр Кержаков закончил недолгое сотрудничество с сербским «Спартаком» из города Суботица. 13 ноября команда снова проиграла в национальном чемпионате и клуб расстался с главным тренером.

    О расторжении сотрудничества сообщается в соцсетях «Спартака». Отмечается, что расставание прошло в дружеском тоне, а команда уже бывшему тренеру благодарна.

    Президент «Спартака»-Суботица Никола Симович отметил, что в последнее время команда впала в кризис и решение расстаться с Кержаковым виделось лучшим выходом. «Александр великий человек и тренер. Я хочу лично поблагодарить его за все, что он сделал. Все в клубе рады сотрудничеству с легендой мирового футбола и нам жаль, что оно не продлилось дольше. Желаю ему удачи в будущем», — высказался Симович.

    Кержаков занял пост тренера в сербском клубе минувшим летом. До этого он также недолго, с февраля по апрель, тренировал кипрскую «Кармиотиссу».

    В 2017 он руководил юношескими командами «Зенита», затем возглавил как тренер всю российскую молодежную сборную. В 2020 году ушел в «Томь», а в 2021 в Нижний Новгород.

    Осенью 2022 года он покинул Россию, потому что ему было тяжело из-за того, что происходит в стране.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр Кержаков
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close