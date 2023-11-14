Кержаков покинул сербский «Спартак», команда была в кризисе

Российский футболист и тренер Александр Кержаков закончил недолгое сотрудничество с сербским «Спартаком» из города Суботица. 13 ноября команда снова проиграла в национальном чемпионате и клуб расстался с главным тренером.



О расторжении сотрудничества сообщается в соцсетях «Спартака». Отмечается, что расставание прошло в дружеском тоне, а команда уже бывшему тренеру благодарна.

Президент «Спартака»-Суботица Никола Симович отметил, что в последнее время команда впала в кризис и решение расстаться с Кержаковым виделось лучшим выходом. «Александр великий человек и тренер. Я хочу лично поблагодарить его за все, что он сделал. Все в клубе рады сотрудничеству с легендой мирового футбола и нам жаль, что оно не продлилось дольше. Желаю ему удачи в будущем», — высказался Симович.