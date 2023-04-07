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    «Мне страшно». Экс-футболист сборной России и «Зенита» Александр Кержаков объяснил отъезд за границу

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    Футболист Александр Кержаков объявил о своем решении покинуть Россию осенью 2022 года, о чем он рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, опубликованном 7 апреля в YouTube. Спортсмен не считает это эмиграцией, он объяснил свой выбор желанием находиться в более теплом месте в свете сложившейся ситуации в стране.

    Кержаков утверждает, что ему и его супруге стало очень тяжело из-за того, что происходит в России, и они решили уехать. Он признался, что испытывает страх и недоумение перед текущими событиями.

    «Мне страшно. Я никогда в жизни не мог поверить, что такое возможно.... Я не понимаю, как такое возможно, чтобы сейчас в таком современном и прогрессивном обществе могло происходить то, что сейчас проиcходит. В моей голове это не укладывается, я не нахожу ответов», — заявил Кержаков.

    Александр Кержаков — один из лучших футболистов в истории России, бывший игрок «Зенита», «Севильи» и «Динамо» и лучший бомбардир в истории сборной России (30 голов). После завершения игровой карьеры он стал тренером и недавно покинул пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы». Ранее Кержаков также тренировал «Пари НН», «Томь» и юношескую сборную России.

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