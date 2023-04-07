«Мне страшно». Экс-футболист сборной России и «Зенита» Александр Кержаков объяснил отъезд за границу

Футболист Александр Кержаков объявил о своем решении покинуть Россию осенью 2022 года, о чем он рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, опубликованном 7 апреля в YouTube. Спортсмен не считает это эмиграцией, он объяснил свой выбор желанием находиться в более теплом месте в свете сложившейся ситуации в стране.



Кержаков утверждает, что ему и его супруге стало очень тяжело из-за того, что происходит в России, и они решили уехать. Он признался, что испытывает страх и недоумение перед текущими событиями.

