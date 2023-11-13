Правительство РФ определило, где и как вырастет плата за коммунальные услуги

Правительство РФ утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2024–2028 годы, сообщает 13 ноября ТАСС. Агентство ссылается на документ, с которым изданию удалось ознакомиться.
Со второго полугодия 2024 года средний индекс будет варьироваться в зависимости от региона. Так, в Москве он составит 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%, в Ленинградской области — 10,2%, а в Хакасии, например, всего 4%.
Напомним, как писала «Фонтанка», еще в сентябре сообщалось со ссылкой на Минэкономразвития, что размер индексации 1 июля 2024 года «не превысит 9,8%».
По оценкам аналитиков министерства, после индексации средняя сумма в квитанции для семьи из трех человек, проживающей в квартире площадью 50 квадратных метров, увеличится на 500–550 рублей. В Петербурге, видимо, в итоге так и получится.
При расчетах эксперты исходили из допущения, что инфляция по итогам 2023 года составит 7,5%, а в 2024 году снизится до 4,5%.