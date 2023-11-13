Избиение школьницы в Ломоносовском районе стало уголовным делом. Под подозрением женщина с племянником

Избиение несовершеннолетней девушки в Ломоносовском районе Ленобласти квалифицировали по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство группой лиц). Дело возбуждено в отношении 41-летней женщины и ее 19-летнего племянника, сообщает 13 ноября Следственный комитет региона.

Следствие полагает, что 11 ноября подозреваемые находились в состоянии наркотического опьянения и поочередно несколько раз ударили 15-летнюю школьницу. Все произошло на детской площадке, расположенной в деревне Яльгелево.

Очевидцы утверждали, что мужчина колотил девушку руками и бутылкой. Как ранее рассказали 47news в полиции, обидчик и его жертва в момент стычки были нетрезвыми. При этом школьницу знают местные органы опеки. Якобы конфликт разгорелся после многочисленных оскорблений подростка в адрес семьи агрессора. Нападавший задержан. Решается вопрос о мере пресечения.

