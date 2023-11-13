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    В Ломоносовском районе на улице избили 15-летнюю девочку. Есть версия, что она не стеснялась в выражениях

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    Несовершеннолетнюю девушку избили в Ломоносовском районе Ленобласти. В обстоятельствах конфликта разбираются прокуратура, СК и полиция. Есть версия, что агрессора спровоцировали обидные выражения, рассказали 13 ноября 47news в правоохранительных органах.

    По предварительной информации, в минувшие выходные пятнадцатилетнюю школьницу избил 21-летний мужчина у детской площадки рядом с домом 21 в Яльгелево. Очевидцы утверждали, что он колотил девочку руками и бутылкой.

    Как рассказали 47news в полиции, обидчик и его жертва в момент стычки были нетрезвыми. При этом девочку знают местные органы опеки. Якобы конфликт разгорелся после многочисленных оскорблений подростка в адрес семьи агрессора. Нападавший задержан.

    Проверку по факту случившегося проводят полиция и следственный отдел СК Ленобласти. Ее ход контролирует районная прокуратура.

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