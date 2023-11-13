В Ломоносовском районе на улице избили 15-летнюю девочку. Есть версия, что она не стеснялась в выражениях

Несовершеннолетнюю девушку избили в Ломоносовском районе Ленобласти. В обстоятельствах конфликта разбираются прокуратура, СК и полиция. Есть версия, что агрессора спровоцировали обидные выражения, рассказали 13 ноября 47news в правоохранительных органах.



По предварительной информации, в минувшие выходные пятнадцатилетнюю школьницу избил 21-летний мужчина у детской площадки рядом с домом 21 в Яльгелево. Очевидцы утверждали, что он колотил девочку руками и бутылкой.



Как рассказали 47news в полиции, обидчик и его жертва в момент стычки были нетрезвыми. При этом девочку знают местные органы опеки. Якобы конфликт разгорелся после многочисленных оскорблений подростка в адрес семьи агрессора. Нападавший задержан.

