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    Чемпион СССР-1975 по баскетболу Силантьев: в кино попал случайно, рожа моя понравилась

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    Чемпион СССР 1975 года по баскетболу в составе ленинградского «Спартака» Михаил Силантьев в интервью «Фонтанке» рассказал, как он стал сниматься в кино.

    «Давно ещё в «Юбилейном» была игра, приезжал помощник режиссёра Элема Германовича Климова, снимали «Агонию». Ну и подошел ко мне после игры. В «Агонии» там такая сценка: Распутин идёт на кладбище, кого-то там хоронили, и мы должны были там клянчить как нищие или как юродивые. Мы стоим и просим царицу: «Возьми меня!» или «Помоги», что-то такое. Ну такая сцена. И он говорит: «Давай». Я говорю: «Да я не знаю».

    Нарядили в какие-то лохмотья. И вот после этого моя фотография появилась в картотеке «Ленфильма». Ну рожа моя им чем-то подошла, и начали приглашать там в «Действуй, Маня!», потом «Трудно быть Богом», но это позже уже, а до этого эпизодики в «Хрусталёв, машину!». Платить начинали, по-моему, с пяти рублей. Ну дают и ну ладно, давайте пять рублей. За три дня там 15 рублей — тоже хорошо. Потом вот пошло уже, когда у Германа — 50 баксов. Потом в одном «Мифы моего детства» — 200! Я думаю, ни фига себе», — рассказал Михаил Силантьев.

    Всего в его фильмографии десять работ. В качестве баскетболиста он помимо чемпионского титула 1975 года дважды становился обладателем Кубка обладателей Кубка. 12 ноября он отпраздновал 70-летие. Подробнее читайте большом интервью «Фонтанке».

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