Чемпион СССР-1975 по баскетболу Силантьев: в кино попал случайно, рожа моя понравилась

Чемпион СССР 1975 года по баскетболу в составе ленинградского «Спартака» Михаил Силантьев в интервью «Фонтанке» рассказал, как он стал сниматься в кино.



«Давно ещё в «Юбилейном» была игра, приезжал помощник режиссёра Элема Германовича Климова, снимали «Агонию». Ну и подошел ко мне после игры. В «Агонии» там такая сценка: Распутин идёт на кладбище, кого-то там хоронили, и мы должны были там клянчить как нищие или как юродивые. Мы стоим и просим царицу: «Возьми меня!» или «Помоги», что-то такое. Ну такая сцена. И он говорит: «Давай». Я говорю: «Да я не знаю».