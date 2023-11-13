В Перми пенсионерку переехал самосвал. Она встала и отряхнулась

Невероятный случай произошел на дороге в Перми. В субботу тяжелый самосвал сбил там пенсионерку — на пешеходном переходе на Стахановской улице. Видео в Сети появилось 13 ноября.
Кадры публикует телеграм-канал «Пермь № 1». Многотонная машина не остановилась и фактически переехала женщину. Ей удивительно повезло — колеса задели только одежду. Видно, что увернуться от грузовика едва успевает еще один пешеход.
«В результате автоаварии пешеходу — женщине 1955 года рождения оказана разовая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили РИА Новости в Управлении МВД России по Перми.
Уточняется, что за рулем грузовика марки Renault был 59-летний водитель. Установлено, что при проезде регулируемого перекрестка он нарушил ПДД и не уступил дорогу пешеходам, «допустив наезд».