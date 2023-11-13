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    В Перми пенсионерку переехал самосвал. Она встала и отряхнулась

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    Невероятный случай произошел на дороге в Перми. В субботу тяжелый самосвал сбил там пенсионерку — на пешеходном переходе на Стахановской улице. Видео в Сети появилось 13 ноября.

    Кадры публикует телеграм-канал «Пермь № 1». Многотонная машина не остановилась и фактически переехала женщину. Ей удивительно повезло — колеса задели только одежду. Видно, что увернуться от грузовика едва успевает еще один пешеход.

    Пермь № 1

    «В результате автоаварии пешеходу — женщине 1955 года рождения оказана разовая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили РИА Новости в Управлении МВД России по Перми.

    Уточняется, что за рулем грузовика марки Renault был 59-летний водитель. Установлено, что при проезде регулируемого перекрестка он нарушил ПДД и не уступил дорогу пешеходам, «допустив наезд».

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    ДТППермьСамосвал переехал пенсионерку
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    Комментарии 10

    Гость13 Ноя 2023 в 21:42
    Регулируемого?
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