В Перми пенсионерку переехал самосвал. Она встала и отряхнулась

Невероятный случай произошел на дороге в Перми. В субботу тяжелый самосвал сбил там пенсионерку — на пешеходном переходе на Стахановской улице. Видео в Сети появилось 13 ноября.

Кадры публикует телеграм-канал «Пермь № 1». Многотонная машина не остановилась и фактически переехала женщину. Ей удивительно повезло — колеса задели только одежду. Видно, что увернуться от грузовика едва успевает еще один пешеход.