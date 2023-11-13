«Мы хотим, чтобы дети думали и понимали». Петербургский эксперт выступил против калькуляторов на ОГЭ по математике

Разрешение использовать калькулятор на основном государственном экзамене по математике излишне. Вычислительная техника мешает школьникам размышлять и упрощает процесс решения, считает председатель предметной комиссии ОГЭ в Петербурге Наталья Зорина.



«Есть алгебраическое выражение, нужно найти его значение. Прежде имеет смысл преобразовать это выражение, упростить его и только после этого выполнять вычисление. Те дети, которые не умеют выполнять эти преобразования, они делают лобовые вычисления, сразу подставляют и считают. И считают они на калькуляторе, который мы называем «дебилизатор». Мы говорим о математике, а не об арифметике. Мы хотим, чтобы дети думали и понимали, как решить задачу так, чтобы вычисления свелись к минимуму», — отметила она.