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    «Мы хотим, чтобы дети думали и понимали». Петербургский эксперт выступил против калькуляторов на ОГЭ по математике

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    Разрешение использовать калькулятор на основном государственном экзамене по математике излишне. Вычислительная техника мешает школьникам размышлять и упрощает процесс решения, считает председатель предметной комиссии ОГЭ в Петербурге Наталья Зорина.

    «Есть алгебраическое выражение, нужно найти его значение. Прежде имеет смысл преобразовать это выражение, упростить его и только после этого выполнять вычисление. Те дети, которые не умеют выполнять эти преобразования, они делают лобовые вычисления, сразу подставляют и считают. И считают они на калькуляторе, который мы называем «дебилизатор». Мы говорим о математике, а не об арифметике. Мы хотим, чтобы дети думали и понимали, как решить задачу так, чтобы вычисления свелись к минимуму», — отметила она.

    Напомним, с 2024 года выпускники 9-х классов смогут использовать калькулятор на ОГЭ по математике. Чем грозит это нововведение для учебного процесса, читайте в материале «Фонтанки».

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