В Петербурге хотят упростить получение парковочного разрешения для местных жителей в зоне платной парковки

Власти Петербурга хотят изменить правила выдачи разрешений на парковочные места в зоне платной парковки, следует из проекта постановления правительства, опубликованного 13 ноября.



Смольный намерен отменить ограничение, по которому один местный житель может оформить на себя только одно парковочное разрешение.

Также предлагается упростить оформление такого документа. Если сейчас согласие второго собственника жилья можно предоставить только лично или представителем по нотариально заверенной доверенности, то в ближайшем будущем его можно будет направить в электронном виде через портал Госуслуг.