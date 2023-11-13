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    В Петербурге хотят упростить получение парковочного разрешения для местных жителей в зоне платной парковки

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    Власти Петербурга хотят изменить правила выдачи разрешений на парковочные места в зоне платной парковки, следует из проекта постановления правительства, опубликованного 13 ноября.

    Смольный намерен отменить ограничение, по которому один местный житель может оформить на себя только одно парковочное разрешение.

    Также предлагается упростить оформление такого документа. Если сейчас согласие второго собственника жилья можно предоставить только лично или представителем по нотариально заверенной доверенности, то в ближайшем будущем его можно будет направить в электронном виде через портал Госуслуг.

    Платная парковка введена в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Она охватывает в общей сложности 652 улицы (около 48 тысяч машиномест). Жители района могут оформить парковочное разрешение сроком от 1 до 3 лет, оно стоит 1 800 рублей в год. Для нерезидентов возможно оформление годовых и месячных парковочных абонементов.

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