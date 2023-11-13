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    Главный инспектор Василеостровского поста продавал быстрый путь через таможню. Теперь он должен 2 миллиона

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    Московский районный суд Петербурга наказал штрафом и отлучил от «кормушки» бывшего таможенника, несколько месяцев работавшего в интересах предпринимательницы.

    О приговоре Артуру Дерябину 13 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов. Он признал, что в должности главного государственного инспектора Василеостровского поста Санкт-Петербургской таможни незаконно обогатился на 256 тысяч рублей.

    Согласно материалам дела, не позднее октября прошлого года инспектор Дерябин достиг соглашения, выгодного для себя и ИП, и взялся поспособствовать быстрому и беспрепятственному оформлению пассажирских деклараций на личные вещи, которые перемещали в несопровождаемом багаже. В их выпуске была заинтересована предпринимательница, инспектору причиталось до начала апреля этого года.

    Деньги для него, как установлено, переводили на банковские карты двух человек, не знавших о преступном заработке, а также передавали через посредника.

    Дерябина признали виновным в получении взятки в крупном размере и оштрафовали на 2 миллиона рублей. Кроме того, ему на три года запретили занимать должности на госслужбе.

    Об обысках на Василеостровском таможенном посту Следственный комитет сообщал в августе. Под подозрением во взяточничестве на тот момент были два инспектора. Предполагаемый подельник Дерябина значится в материалах как неустановленное лицо, его дело выделено в отдельное производство, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе судов.

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