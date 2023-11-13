Главный инспектор Василеостровского поста продавал быстрый путь через таможню. Теперь он должен 2 миллиона

Московский районный суд Петербурга наказал штрафом и отлучил от «кормушки» бывшего таможенника, несколько месяцев работавшего в интересах предпринимательницы.



О приговоре Артуру Дерябину 13 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов. Он признал, что в должности главного государственного инспектора Василеостровского поста Санкт-Петербургской таможни незаконно обогатился на 256 тысяч рублей.



Согласно материалам дела, не позднее октября прошлого года инспектор Дерябин достиг соглашения, выгодного для себя и ИП, и взялся поспособствовать быстрому и беспрепятственному оформлению пассажирских деклараций на личные вещи, которые перемещали в несопровождаемом багаже. В их выпуске была заинтересована предпринимательница, инспектору причиталось до начала апреля этого года.

