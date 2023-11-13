Вам одобрен кредит. Что хотят запретить банкам при оформлении займов онлайн

Центробанк РФ предложил установить правила взаимодействия между банками и клиентами при онлайн-продажах кредитов и вкладов. Документ опубликовали на сайте регулятора 13 ноября.

После анализа онлайн-продаж финансовых услуг Банк России выделил несколько пунктов, которые позволят урегулировать дистанционный вариант оформления. В основном правила касаются прозрачности. Регулятор также опирается на иностранный опыт. Например, Центробанк предложил запретить кредиторам заполнять поля о размере будущего кредита, его сроках и доходе заёмщика, а также ставить любые отметки и галочки, которые выражают волю потребителя. Помимо этого необходимо использовать простые и однозначные формулировки, дать клиенту возможность ознакомиться со всеми основными документами, указать на те, которые обязательны.

Потребитель должен ознакомиться и с перечнем дополнительных услуг, их значением и последствиями, например как они повлияют на ставку, и иметь возможность самостоятельно отказаться от них. Важно также рассказать об условиях расторжения договора и исключить приемы, подталкивающие к принятию решения. После оформления онлайн клиент должен получить прямой доступ к документам и возможность распечатать, переслать или сохранить договор в течение пяти рабочих дней. При этом у него должна быть возможность отказаться от кредита и допуслуг также в онлайн-формате.

Примерно такие же правила касаются и вкладов. По данным регулятора, они помогут повысить качество обслуживания при предоставлении финансовых продуктов и услуг онлайн и защитить потребителей. Предложения и комментарии Центробанк принимает до 31 января 2024 года.