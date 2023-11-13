Магнитная буря или цветные прожекторы? Жители Москвы увидели в небе сияние

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В ночь на 13 ноября жители Москвы увидели в небе необычное явление. Серые тучи были раскрашены в зеленый, малиновый цвета. О том, что это было, версии расходятся — одни говорят, что это была магнитная буря, которая вызывала сияние, другие — что в это время сияние было крайне слабое даже за полярным кругом, а раскрасили небо цветные прожекторы. «Фонтанка» спросила астрофизиков и фотоохотников, что же все-таки произошло.



«Действительно, сейчас многие жители России часто обращают свой взгляд в небо в надежде увидеть полярные сияния. Особенно после той красоты, что подарило нам Солнце буквально неделю назад, когда столь редкое даже на наших широтах явление могли наблюдать жители южных регионов нашей страны», — рассказал «Фонтанке» Александр Перхняк, руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария.

Фото: NGS.ru Фото: 45.ru Фото: 45.ru Фото: E1.ru Фото: E1.ru Фото: E1.ru Фото: E1.ru Фото: E1.ru Поделиться Поделиться





По словам астрофизика, активность Солнца циклична, и в данный момент наше светило подходит к максимуму своего 11-летнего цикла, и на нем довольно часто происходят вспышки. Но для возникновения подобных явлений необходимо, чтобы они были мощными, с выбросом большого количества вещества в направлении Земли. Чем мощнее вспышка на Солнце — тем дальше сияния распространяются от полярных районов.

Но прогнозировать подобные события в долгосрочной перспективе крайне сложно, отмечает Перхняк. Так же сложно судить и о природе свечения в ночь на 13 ноября, поскольку геомагнитная обстановка была довольно спокойной, сильных и длительных бурь, которые могли бы привести к возникновению полярных сияний на широте Москвы, не было.

«Скорее всего, это было свечение искусственного характера, судя по его яркости на «засвеченном» небе и скорости изменения, что для мегаполиса с его мощной иллюминацией и наличием низких облаков далеко не редкость», — рассказал «Фонтанке» Александр Перхняк.



Причиной ярких вспышек могла стать подсветка арены С тем, что явление носит неприродный характер, согласны и петербургские фотолюбители, охотники за северным сиянием.

«Индекс геомагнитных возмущений на тот момент, когда выкладывали фото якобы сияния из Москвы, не превышал К2* местный. То есть фактически, даже если бы небо было абсолютно чистым в Москве, не было бы ничего видно из-за городской засветки и самого уровня возмущений», — рассказал фотолюбитель Александр Спиридонов, который уже 4 года занимается сияниями.

*K-индекс — характеризует изменение геомагнитной активности на конкретной обсерватории в трехчасовых интервалах времени, начиная с 00 часов всемирного времени (UT), и выражается в баллах. К-индекс принимает значения от 0 (спокойное магнитное поле) до 9. Достаточной магнитной бури, чтобы на широте Москвы на такой высоте можно было наблюдать северное сияние, в ту ночь не было, утверждает фотоохотник Александр Шадов. По его словам, максимум, на что можно было рассчитывать, — немного красного на уровне горизонта, да и то неуловимого глазом. Такое сияние можно было бы зафиксировать только на фототехнику.



Спиридонов подчеркнул, что в момент публикации кадров с «сиянием» облачность находилась на высотах от 300–400 м до нескольких километров. По его словам, даже мощное сияние не смогло бы физически пробить такие плотные несколько ярусов.

Фотограф отметил, что направление съёмки от Москва-Сити по диагонали показывает в сторону стадиона «Лужники», в районе которого 12 ноября стартовал Второй международный турнир «Москва — Вселенная карате». В прошлом году мероприятие прошло в самих «Лужниках», а в 2023-м турнир анонсирован во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Динамическая подсветка как раз могла создать вспышки разных цветов в небе. В отделе организации мероприятий Дворца Ирины Винер затруднились ответить, могла ли подсветка стать причиной цветного неба. «Прожекторы какие-то были включены, но я не могу вам сказать, какие, — это техническая информация», — сообщила собеседница «Фонтанки».

читатель «Фонтанки»

Как отличить северное сияние от обычной подсветки? По звездам! При северном сиянии должны быть видны звёзды, рассказал фотоохотник Александр Шадов. Он пояснил, что полярные сияния происходят на высоте порядка 100 километров и выше, где никаких облаков нет. Соответственно, если вы видите северное сияние, а вокруг одни облака, то, скорее всего, это просто что-то снизу подсвечивает облака.