Настойчивый кавалер угрожал пистолетом петербурженке, которая не хотела знакомиться

Сотрудники Росгвардии задержали вооруженного «джентльмена» в баре Петербурга. Он угрожал пистолетом посетительнице, которая отказалась с ним знакомиться. Об этом сообщает ведомство 13 ноября.



30-летний кавалер решил познакомиться с девушкой в заведении на проспекте Просвещения 12 ноября. Было около 11 вечера. Мужчина подвыпил для храбрости и пошел завоевывать сердце дамы за соседним столиком. Но молодая особа не оценила жест и отказала. Тогда мужчина решил брать возлюбленную силой: он начал угрожать девушке, а затем достал пистолет.