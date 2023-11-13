Настойчивый кавалер угрожал пистолетом петербурженке, которая не хотела знакомиться

Сотрудники Росгвардии задержали вооруженного «джентльмена» в баре Петербурга. Он угрожал пистолетом посетительнице, которая отказалась с ним знакомиться. Об этом сообщает ведомство 13 ноября.
30-летний кавалер решил познакомиться с девушкой в заведении на проспекте Просвещения 12 ноября. Было около 11 вечера. Мужчина подвыпил для храбрости и пошел завоевывать сердце дамы за соседним столиком. Но молодая особа не оценила жест и отказала. Тогда мужчина решил брать возлюбленную силой: он начал угрожать девушке, а затем достал пистолет.
Вневедомственная охрана по СПб и ЛО
Посетительницы сразу позвали официантов. Работники заведения коллективно попытались успокоить хулигана, но мужчина не сдавался и выстрелил из пневматики в сторону входной двери. Обошлось без пострадавших.
После нажатия тревожной кнопки на место прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району. Мужчину заковали в наручники, изъяли у него пневматический пистолет и доставили в отделение для дальнейших разбирательств.
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