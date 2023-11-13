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    Вырвались из «мясорубки». Россиян начали эвакуировать из сектора Газа — видео

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    Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Египет. Всего 70 человек, из них 28 — дети, сообщает МЧС России.


    Граждан РФ на время разместили в оперативном штабе в Каире, здесь им окажут психологическую и медицинскую помощь, а также помощь с оформлением документов. В ближайшем будущем их ждет перелет в Москву.

    Сейчас МЧС России продолжает работу на КПП «Рафах», в настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан РФ, сообщает ведомство.

    Как проходила эвакуация и сколько человек всего ждут своей очереди, чтобы покинуть анклав, смотрите в нашей видеоновости.

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    Fontanka.digitalСектор ГазаЭвакуация россиян
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