Вырвались из «мясорубки». Россиян начали эвакуировать из сектора Газа — видео

Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Египет. Всего 70 человек, из них 28 — дети, сообщает МЧС России.





Граждан РФ на время разместили в оперативном штабе в Каире, здесь им окажут психологическую и медицинскую помощь, а также помощь с оформлением документов. В ближайшем будущем их ждет перелет в Москву.

