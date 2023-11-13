Финны объяснили, почему до сих пор пускали велосипеды из России и что изменилось

Велосипедисты из России могли ездить в Финляндию для удобства жителей приграничного региона — это было соглашение между пограничниками, которое больше не действует, заявили в погранслужбе Суоми.
Как говорится в заявлении на сайте погранслужбы от 13 ноября, пересечение границы на велосипеде запрещено в пунктах пропуска на Юго-Востоке Финляндии с 9 ноября из-за наплыва нелегалов.
«Иностранные граждане из России прибывают в Финляндию на велосипедах без необходимых проездных документов для въезда в Шенгенскую зону. Это явление незаконного въезда, и в целях контроля и обеспечения безопасности границ пересечение границы на велосипедах было ограничено односторонним заявлением пограничного комиссара Юго-Восточной Финляндии», — объяснила финская сторона.
Финны добавили, что прежнее соглашение было основано на договоренности между пограничными комиссарами.
«Пересечение границы пешком раньше никогда не было возможным. Цель разрешения езды на велосипеде состоит прежде всего в том, чтобы предоставить жителям приграничного региона возможность совершать короткие однодневные поездки в соседнее государство», — отметили в ведомстве.
Число нелегалов из третьих стран начало нарастать на финской границе с конца лета. Миновали российских пограничников без необходимых документов уже почти 110 человек. Как на это реагируют в Финляндии — читайте в материале «Фонтанки».