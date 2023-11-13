Финны объяснили, почему до сих пор пускали велосипеды из России и что изменилось

Велосипедисты из России могли ездить в Финляндию для удобства жителей приграничного региона — это было соглашение между пограничниками, которое больше не действует, заявили в погранслужбе Суоми.



Как говорится в заявлении на сайте погранслужбы от 13 ноября, пересечение границы на велосипеде запрещено в пунктах пропуска на Юго-Востоке Финляндии с 9 ноября из-за наплыва нелегалов.

«Иностранные граждане из России прибывают в Финляндию на велосипедах без необходимых проездных документов для въезда в Шенгенскую зону. Это явление незаконного въезда, и в целях контроля и обеспечения безопасности границ пересечение границы на велосипедах было ограничено односторонним заявлением пограничного комиссара Юго-Восточной Финляндии», — объяснила финская сторона.