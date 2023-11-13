Финны заявили, что число велосипедных беженцев-нелегалов из России уже перевалило за 100 человек

На границу Финляндии со стороны России прибыло уже почти 110 нелегалов из третьих стран, у которых не было при себе необходимых документов, сообщают финские СМИ.



Как пишут журналисты 13 ноября, на границу только накануне вечером таким образом приехали 16 просителей убежища. И они не были гражданами России или Украины, просто использовали Россию как транзитную страну. В основном восточную границу Финляндии пытались пересечь в том числе граждане Ирака, Сирии, Йемена и Сомали.

«Явление начало разрастаться. Трудно прогнозировать будущее, но, похоже, их число будет увеличиваться», — заявил журналистам заместитель командующего пограничной службы Юго-Восточной Финляндии подполковник Юкка Луккари.