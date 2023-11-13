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    «Корзина закончилась уже минут через 15». Грибники отказываются закрывать сезон: маленьких лисичек «просто сотни»

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    Тёплая погода предыдущей недели продлила грибной сезон в Ленинградской области. В лес ходят сейчас только те грибники, которые умеют различать виды опят и лисичек.

    «Получена информация, что опять пошли жёлтые лисички. Ну что ж, проверим. Жёлтых нашли три штуки, зато море трубчатых. Собрали порядочно, вовремя решив остановиться, так как темнеет быстро. Похоже, в этом году сезон закрыть сможет лишь снег!» — рассказывает Юлия в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». Ещё одна Юлия шутит: «Я больше не буду писать, что мы закрыли сезон!!! Это бесполезно». Альбина показала свой «улов»: фламмулина (зимний опёнок), вешенки, фиолетовая рядовка.

    «Корзина закончилась уже минут через 15, в ход пошла кепка: пакетов мы с собой не захватили. По дороге к машине мы наткнулись на еще одну полянку: в дело пошла вторая кепка. Рядом обнаружился приличный душистый масленок. И собирать бы, и собирать, да время, так что уехали, но закрывать сезон я точно не планирую, пока они идут: маленьких там просто сотни, надо собрать до минусов, — делится планами Марина. — Середина ноября. Корзина душистых лесных грибов. Рыжие лисички. Аромат леса. Впервые у меня такой сезон, что и начался рано, и заканчивается поздно. Спасибо, лес!».

    Даже в черте Петербурга, прямо среди домов на Ярославском проспекте, тоже можно набрать корзину — если вы уверены, что это съедобная чешуйчатка, и вас не смущает загрязнение воздуха автомобильными выхлопами.

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    В понедельник в Петербурге похолодало, пошёл снег, и потеплений больше не намечается.

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