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    Признание и Влияние

    Премия «Фонтанки» в самом разгаре: остался месяц, чтобы проголосовать за лучшие компании

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    Продолжается голосование в ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» — еще целый месяц, до 13 декабря, читатели «Фонтанки» могут выбрать компании, которым доверяют больше всего.

    Проголосовать очень просто: заходите на страницу премии, нажимайте на кнопку «Голосовать за номинанта», авторизуйтесь с помощью удобного для вас сервиса и выберите по одному победителю в каждой номинации. Кроме того, голосовать можно и в Telegram-канале — посты с голосованием по отдельным номинациям выходят каждый день.

    Напомним, что в этом году голосование проходит в 10 номинациях:

    • Автодилер года
    • Загородный отдых года
    • Онлайн-сервис года
    • Работодатель года
    • Сделано в СПб и ЛО
    • Сервис года для животных
    • Торгово-развлекательный центр года
    • Учебное заведение года
    • Финансовый сервис года
    • Event-пространство года

    Состав каждой номинации определили читатели, которые, начиная с сентября, выдвигали своих претендентов на победу в премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Те, кого называли чаще всего, — прошли в следующий этап.

    Теперь всем финалистам снова нужны ваши голоса, — а победители станут известны 14 декабря на торжественной церемонии награждения.

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