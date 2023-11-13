Премия «Фонтанки» в самом разгаре: остался месяц, чтобы проголосовать за лучшие компании

Продолжается голосование в ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» — еще целый месяц, до 13 декабря, читатели «Фонтанки» могут выбрать компании, которым доверяют больше всего.
Проголосовать очень просто: заходите на страницу премии, нажимайте на кнопку «Голосовать за номинанта», авторизуйтесь с помощью удобного для вас сервиса и выберите по одному победителю в каждой номинации. Кроме того, голосовать можно и в Telegram-канале — посты с голосованием по отдельным номинациям выходят каждый день.
Напомним, что в этом году голосование проходит в 10 номинациях:
- Автодилер года
- Загородный отдых года
- Онлайн-сервис года
- Работодатель года
- Сделано в СПб и ЛО
- Сервис года для животных
- Торгово-развлекательный центр года
- Учебное заведение года
- Финансовый сервис года
- Event-пространство года
Состав каждой номинации определили читатели, которые, начиная с сентября, выдвигали своих претендентов на победу в премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Те, кого называли чаще всего, — прошли в следующий этап.
Теперь всем финалистам снова нужны ваши голоса, — а победители станут известны 14 декабря на торжественной церемонии награждения.