Премия «Фонтанки» в самом разгаре: остался месяц, чтобы проголосовать за лучшие компании

Продолжается голосование в ежегодной городской премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» — еще целый месяц, до 13 декабря, читатели «Фонтанки» могут выбрать компании, которым доверяют больше всего.



Проголосовать очень просто: заходите на страницу премии, нажимайте на кнопку «Голосовать за номинанта», авторизуйтесь с помощью удобного для вас сервиса и выберите по одному победителю в каждой номинации. Кроме того, голосовать можно и в Telegram-канале — посты с голосованием по отдельным номинациям выходят каждый день.