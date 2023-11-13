    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, сев

    755мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.26eur97.78

    Двухлетний ребенок наелся красивых таблеток в гостях на улице Кораблестроителей

    4012
    4 комментария

    Двухлетний мальчик из Петербурга угодил в больницу после похода в гости вместе с мамой. Ребенка поместили в стационар детской больницы имени Филатова накануне вечером. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 ноября.

    У малыша заподозрили острое отравление адреноблокатором. Как рассказала мама, вместе они ходили в гости к знакомым на улицу Кораблестроителей. Пока взрослые общались, ребенок где-то затих. Нашли мальчика с блистером в руках, во рту же были остатки препарата. Вероятно, мальчика привлекла красивая форма таблеток, они выпускаются в виде сердечек.

    Состояние ребенка оценили как среднетяжелое, врачи наблюдают за пациентом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ребенок в больницеРебенок без присмотра
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close