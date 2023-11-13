Двухлетний ребенок наелся красивых таблеток в гостях на улице Кораблестроителей

Двухлетний мальчик из Петербурга угодил в больницу после похода в гости вместе с мамой. Ребенка поместили в стационар детской больницы имени Филатова накануне вечером. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 ноября.



У малыша заподозрили острое отравление адреноблокатором. Как рассказала мама, вместе они ходили в гости к знакомым на улицу Кораблестроителей. Пока взрослые общались, ребенок где-то затих. Нашли мальчика с блистером в руках, во рту же были остатки препарата. Вероятно, мальчика привлекла красивая форма таблеток, они выпускаются в виде сердечек.

