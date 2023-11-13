В кино выходит комедийный шпионский триллер с Кевином Спейси — первый фильм после его «отмены»

16 ноября в кино стартует комедийный триллер Майкла Заико Холла «Шпион на всю голову». По сюжету опытный спецагент Пит собирается уйти на покой. Но тут, как водится, ему попадается последняя несложная работенка: выявить опасных преступников, спрятавшихся в маленьком городишке. Задание кажется простым лишь поначалу, а в действительности оказывается невыполнимой миссией и запускает целую череду неурядиц.
Самым примечательным в этой картине, конечно, является факт, что роль агента Пита исполнил Кевин Спейси. Его карьера рухнула ещё в 2017 году, когда актеру предъявили обвинения в сексуальных домогательствах. Сериал «Карточный домик», в котором блистал Спейси, закрыли, съемки байопика о писателе Горе Видале, которого должен был сыграть Спейси, были прекращены, а в триллере «Все деньги мира» все сцены со Спейси пересняли с актером Кристофером Пламмером.
В июле суд в Лондоне оправдал Спейси по всем пунктам обвинений. Разбирательства, впрочем, продолжаются до сих пор. Кроме «Шпиона на всю голову», Спейси должен появиться (лишь в качестве голоса, за кадром) еще и в триллере «Контроль», который вскоре выходит на экраны кинотеатров Европы. Это уже вызвало скандалы: например, лондонский кинотеатр «Принц Чарльз» отозвал своё предложение провести мировую премьеру «Контроля» у себя. Спейси между тем выступил в Оксфорде с лекцией о культуре отмены, где сорвал стоячую овацию.
18+
Матвей Пирогов