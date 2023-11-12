В Совфеде предложили чаще наказывать добровольцев СВО, чиновников и уволенных в запас

В сенате 12 ноября обсудили возможность привлечения к ответственности чиновников, которые недостаточно хорошо и оперативно помогают ветеранам СВО. Также обсудили, как расширить Уголовный кодекс по связанным с мобилизацией статьям.
Ряд поправок в российские законы предложили участники круглого стола «О необходимости криминализации деяний, направленных против мобилизации и обеспечения режима военного положения или режима военного времени». Руководила заседанием сенатор Ольга Ковитиди. Она напомнила про уже принятые с начала мобилизации поправки в Уголовный кодекс, которые касаются статей о военных преступлениях.
«Особенно это актуально в связи с усиливающейся деструктивной деятельностью иностранных спецслужб, которые все больше используют пропаганду, агитацию и агентурный аппарат, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны», — цитирует Ковитиди пресс-служба Совфеда.
Сенатор добавила, что сейчас обсуждается закон, по которому должностных лиц будут наказывать за проволочки с выплатами и другими социальными гарантиями для ветеранов и инвалидов боевых действий.
«Коммерсантъ» добавляет, что в открытой части дискуссии обсуждались вопросы о распространении статьи об уклонении от службы на уволенных в запас. Предложил это член ученого совета Института государства и права Игорь Бутрим. От него же исходило предложение ввести статьи за подстрекательство к уклонению и его организацию.
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона заговорил о необходимости привлекать за дезертирство и неисполнение приказа добровольцев — тем более что по части выплат и льгот на них распространяются такие же условия, как на военнослужащих. Депутат Госдумы Юрий Швыткин напомнил ему, что такой законопроект уже подписан, он был внесен в Госдуму два дня назад.