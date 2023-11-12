В Совфеде предложили чаще наказывать добровольцев СВО, чиновников и уволенных в запас

В сенате 12 ноября обсудили возможность привлечения к ответственности чиновников, которые недостаточно хорошо и оперативно помогают ветеранам СВО. Также обсудили, как расширить Уголовный кодекс по связанным с мобилизацией статьям.



Ряд поправок в российские законы предложили участники круглого стола «О необходимости криминализации деяний, направленных против мобилизации и обеспечения режима военного положения или режима военного времени». Руководила заседанием сенатор Ольга Ковитиди. Она напомнила про уже принятые с начала мобилизации поправки в Уголовный кодекс, которые касаются статей о военных преступлениях.

