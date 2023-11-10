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    В Госдуму внесен законопроект, распространяющий уголовную ответственность для контрактников на добровольцев

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    Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла в Госдуму проект закона о распространении уголовной ответственности за оставление мест службы, отказ от выполнения задач в условиях боевых действий на добровольцев. Документ появился в думской базе 10 ноября.

    Сейчас статья 331 УК РФ распространяется только на контрактников, призывников, запасников и военнослужащих, проходящих военные сборы. Также для добровольцев отсутствует уголовная ответственность за намеренное приведение в негодность вооружения и военного имущества, нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, а также за добровольную сдачу в плен и др. Российские депутаты решили восполнить этот пробел.

    При этом в статье 28 ФЗ «О статусе военнослужащих» говорится, что добровольцев в зависимости от характера и тяжести правонарушения добровольца можно привлечь к дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с этим законом и другими ФЗ. В связи с чем депутаты предлагают предусмотреть для граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, ответственность за уголовные правонарушения, совершенные при выполнении задач.

    Законотворцы решили учесть, что добровольцы привлекаются в ряды обороны в период мобилизации, военного положения и военного времени, а также при возникновении вооруженных конфликтов, в том числе за пределами РФ. В связи с этим законопроектом предлагается привлекать добровольцев к ответственности за преступления, совершенные в указанные периоды.

    В пояснительной записке сказано, что законопроект учитывает различия правового статуса военнослужащих и добровольцев.

    Инициатива дополняется проектом федерального конституционного закона, дополняющего закон «О военных судах РФ». Согласно изменениям, уголовные дела против добровольцев будут рассматриваться военным судом.

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    Комментарии 18

    Гость10 Ноя 2023 в 13:57
    Бравый солдат Швейк .
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