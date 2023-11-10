В Госдуму внесен законопроект, распространяющий уголовную ответственность для контрактников на добровольцев

Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла в Госдуму проект закона о распространении уголовной ответственности за оставление мест службы, отказ от выполнения задач в условиях боевых действий на добровольцев. Документ появился в думской базе 10 ноября.

Сейчас статья 331 УК РФ распространяется только на контрактников, призывников, запасников и военнослужащих, проходящих военные сборы. Также для добровольцев отсутствует уголовная ответственность за намеренное приведение в негодность вооружения и военного имущества, нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, а также за добровольную сдачу в плен и др. Российские депутаты решили восполнить этот пробел.