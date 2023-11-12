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    В «Смартавиа» рассказали, из-за чего самолет из Самары не долетел до Петербурга. За пассажирами отправили резервный борт

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    В скором времени резервный борт прилетит за пассажирами, которые не смогли вечером 12 ноября улететь из Самары в Петербург. Основной «Боинг» вынужден был развернуться из-за посторонних звуков.

    Подробно о том, что случилось с рейсом 5N-582, «Фонтанке» рассказали в пресс-службе авиакомпании «Смартавиа». Как сообщалось ранее, борт вовремя вылетел в Петербург, но развернулся над Волгой и примерно через час снова сел в аэропорту вылета.

    Причиной стал посторонний звук в районе двери салона. Командир принял решение разворачиваться. При этом разгерметизации салона, отмечают в пресс-службе, не было. Чем был вызван этот шум сейчас выясняет технический персонал.

    В Самару вылетел резервный борт. Ориентировочно, в 23.50 по Москве он заберет пассажиров в Петербург.

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